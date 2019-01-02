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Жизнь
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«Всю жизнь мало везло»: опубликовано видео, как в США водитель чудом избежал столкновения с поездом

В интернете опубликовали видео, как в США полицейский автомобиль в последнюю секунду смог избежать столкновения с поездом. Об этом сообщает РИА Новости.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

Инцидент произошел в штате Иллинойс. Офицер полиции Питер Станглвич ехал на служебном автомобиле по одной из улиц города. У железнодорожных путей никаких сигналов о приближении поезда не было.

На записи видно, что мужчине удалось быстро свернуть, и в следующую секунду по переезду проехал поезд.

«Всю жизнь мне очень мало везло. Я купил тонны лотерейных билетов. Каждый из них был проигравшим. <…> Тогда я еще не знал, что у меня была удача, просто нужно было подождать идеального времени. Вот и все мое везение сразу. Если я больше никогда ничего не выиграю, я прекрасно к этому отнесусь», — цитирует полицейского РИА Новости.

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