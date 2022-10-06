ВТБ открыл в центре Барнаула инновационный офис

ВТБ открыл мультиформатный офис в центральной части Барнаула. На одной площадке объединены все направления розничного и корпоративного бизнеса, что позволит исключить дублирование локаций и повысит эффективность работы.

В точке продаж нет зоны ожидания и привычных столов для сотрудников. Здесь много открытого пространства и локаций для общения, что позволяет максимально персонифицировать подход к клиенту. Инновационный формат обеспечивает удобное взаимодействие на всех этапах обслуживания. Клиента приглашают в одну из локаций, где его встречает работник банка, чтобы предоставить индивидуальную консультацию и экспертную поддержку. Все обслуживание происходит за ноутбуком. Дополнительно оборудованы пять универсальных переговорных комнат для персонального общения. Также в клиентском зале размещен кофе-пойнт, работает бесплатная сеть Wi-Fi.

«ВТБ продолжает модернизировать региональную сеть банка, делая ее более удобной, доступной для населения, а также максимально продуктивной — первое в крае современное мультифункциональное отделение нового формата открыто в Барнауле. Проведя анализ, мы объединили дублирующие друг друга офисы, разместив на одной площадке все направления бизнеса: за получением банковских услуг сюда могут обратиться клиенты массового и привилегированного сегмента, малые и средние предприниматели, а также представители крупных компаний. Новый офис расположен в центральной части краевой столицы, в активно развивающемся микрорайоне с высоким клиентопотоком, рядом работает несколько деловых центров, удобная транспортная развязка — уверен, что спрос на услуги банка со стороны жителей и бизнеса будет высоким», — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультиформатного офиса. Обновленная модель организации пространства и применение «умных технологий» позволяют повысить эффективность работы отделения на треть. Новый стандарт получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».

Банк ВТБ (ПАО)