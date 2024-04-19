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Жизнь

ВТБ: почти каждый третий сибиряк проведет майские праздники на природе

Провести майские праздники на даче или в загородном доме планируют 31% жителей СФО, ещё 47% будут отдыхать в эти дни дома. Отправятся в путешествие по России 10% сибиряков, в зарубежную поездку – только 4%. В топе направлений поездок – Москва и Санкт-Петербург, среди зарубежных стран – Турция, Белоруссия, Таиланд и Казахстан. Более половины жителей Сибири (55%) планирует провести отпуск семьей с детьми. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Молодая семья наслаждается поездкой.
Молодая семья наслаждается поездкой.
Источник : ru.freepik.com/автор/freepik

Половина (49%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (24%) проведут праздники вдвоем с партнером, 17% - с друзьями или группой по интересам. Еще 10% поедут с семьей без детей. И только 9% опрошенных планируют ехать в одиночку.

Каждый пятый участник опроса планирует взять отпуск на работе до, между или после майских, чтобы продлить себе отдых. Столько же респондентов пока в раздумьях. Многие сибиряки (68%) не планируют брать дополнительные отпускные дни. Работать во время майских каникул собираются 12% россиян. В Сибири этот показатель выше: 15%.

Почти половина (45%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 27% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 9%. При этом 19% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

39% россиян утверждают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Четверть (26%) полагают, что придется потратить больше, чем год назад. 20% постараются сэкономить и не тратиться так как в прошлый раз. Еще 16% будут готовы сравнивать уже по факту свершившихся трат. При этом 58% считают, что потратят на майские меньше, чем на новый год.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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