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ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%

ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки на 2,4 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе «Люди дела» составляет теперь всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков — от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% - до 1 млн.

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года. Без подключения программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11,5%. Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн на операционной системе iOS, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Андрей Осипов,
руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ:

ВТБ стремится к повышению доступности банковских продуктов для населения, и на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки мы приняли решение улучшить условия выдачи кредитов для клиентов. 7,5% - одни из лучших условий на российском розничном рынке, позволяющие потребителям реализовать свои финансовые планы наступающей весной с максимальной выгодой.

По итогам 2019 года кредитный портфель ВТБ в сегменте кредитования наличными вырос на 14%, до 1,36 трлн рублей. Они остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля. Доля мужчин в выдачах банка составляет 58%, женщин — 42%. Средний размер займа у мужчин на 45 тыс. выше, чем у женщин — 691 тыс. против 645 тыс. рублей соответственно.

Банк ВТБ (ПАО)

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