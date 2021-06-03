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ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай возглавил Дмитрий Горбунов

Управляющим банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай назначен Дмитрий Горбунов. В новой должности он будет отвечать за развитие розницы банка в регионе, а также работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

Дмитрий Горбунов
Дмитрий Горбунов
Банк ВТБ (ПАО)

Дмитрий Горбунов родился в Иркутске. Имеет два высших образования: в 2007 году окончил Иркутский государственный национальный исследовательский технический университет по специальности «Информационные системы», в 2013 году получил специальность «Финансы и кредит».

Работу в банковской сфере начал в 2006 году с приходом в розничное подразделение ВТБ в Иркутске на должность менеджера отдела прямых продаж. В 2018 году занял должность управляющего розничным подразделением ВТБ, с 2019 года работал заместителем управляющего ВТБ в Иркутской области по розничному бизнесу.

«Одними из главных стратегических задач, которые сегодня ставит перед собой ВТБ, являются повышение эффективности и качества обслуживания наших клиентов, внедрение современных цифровых продуктов и сервисов банка, − прокомментировал назначение Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ. — Дмитрий Горбунов имеет значительный опыт руководящей работы, и я уверен, что его назначение позволит команде ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай добиться новых результатов и нарастить объемы бизнеса по ключевым направлениям».

По итогам 1 квартала 2021 года кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай составил 66,3 млрд рублей, портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка — 70 млрд рублей.

Источник: Банк ВТБ (ПАО)

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