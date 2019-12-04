ВТБ в Алтайском крае увеличил кредитный портфель на 15%

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай составил 57,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15%. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 4%, до 43,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель на 1 октября этого года составил 40,4 млрд рублей (+19% с начала года). Наибольший прирост произошел в сегменте ипотечного кредитования — 26%: по итогам девяти месяцев портфель превысил 21 млрд рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 15% и достиг 16,8 млрд рублей.

С января по сентябрь текущего года ВТБ выдал потребительских кредитов на сумму 13,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины продаж составляют кредиты наличными. Всего с начала года банк в регионе предоставил ипотечных кредитов на общую сумму 5,8 млрд рублей (+17% по сравнению с аналогичным периодом, прошлого года), кредитов наличными — на 7,5 млрд рублей (+6%), автокредитов — 440 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, за отчетный период вырос на 6% и составил 17,3 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольшую долю занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (24%), далее следуют предприятия АПК (17%), сферы торговли (16%) и лесной и деревообрабатывающей промышленности (15%).

Портфель привлеченных средств юридических лиц за девять месяцев 2019 года увеличился на 20% и превысил 22,9 млрд рублей.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

В рамках принятой стратегии мы уделяем особое внимание развитию клиентского сервиса и цифровых каналов обслуживания — в ближайшие годы мы планируем перевести 100% всех продуктов в онлайн каналы. Сегодня ВТБ не только помогает эффективно пользоваться банковскими услугами, но и выступает в качестве советника и консультанта по развитию бизнеса. Мы стремимся стать банком первого выбора для большинства региональных клиентов, а четкое видение их потребностей позволяет нам предлагать эффективные инструменты для успешной реализации задуманных проектов.

Банк ВТБ (ПАО)