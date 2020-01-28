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ВТБ в Алтайском крае выпустил более 40 тысяч карт «Мир»

Эмиссия ВТБ по картам «Мир» в 2019 году выросла в 1,5 раза и превысила 4,5 млн штук. В Алтайском крае по итогам 2019 года было выпущено 44,7 тысячи карт «Мир».

Карта «Мир».
Карта «Мир».
Банк ВТБ (ПАО)

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, при этом спрос растет не только со стороны бюджетных, но и коммерческих организаций. ВТБ входит в ТОП-3 банков, выпускающих карты «Мир» и занимает примерно 25% от общей доли рынка.

Все операции на территории России по всем платежным системам (Visa, Mastercard и «Мир») проводятся через один платежный и клиринговый центр (НСПК). Тарифы по обслуживанию зарплатных карт «Мир» не отличаются от тарифов по картам других платежных систем. В составе пакета услуг ВТБ «Мультикарта» обслуживание карт бесплатно в количестве до пяти штук.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в 2016 году. С тех пор банк постоянно расширяет функционал продукта. В 2019 году ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» — Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

Банк ВТБ (ПАО)

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