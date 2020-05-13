Вторая группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения прилетела в Барнаул

Вторая группа из 37 вахтовиков, работающих на «карантинном» Чаядинском месторождении, прибыли 13 мая специальным авиарейсом в Барнаул. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все прибывшие — жители Алтайского края. У них уже взяли тесты на коронавирус, все результаты отрицательные — люди здоровы. Однако теперь вахтовикам предстоит пройти дополнительное обследование уже на территории края.

В аэропорту прибывающих встретили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и минсоцзащиты, которые занимаются размещением вахтовиков в обсерваторе. Туда их доставили автобусами с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, там добывают нефть и газ. На месторождении работают 269 жителей Алтайского края. На сегодняшний день оттуда уже вернулись 137 человек. Планируется, что остальные вернутся домой до конца этой недели.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус, сообщал ТАСС.