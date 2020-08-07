Второй этап. В Алтайском крае открывают фитнес-центры, аттракционы, кафе и бани

Что откроется
- детские сады (в том числе и частные), а также организации дополнительного образования для детей,
- общепит, но при заполняемости зала не более 30% (сохраняется запрет деятельности фуд-кортов в торговых центрах),
- все спортивные объекты (кроме бассейнов), находящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центры, ледовые арены, уличные тренажеры, а также разрешаются тренировки и соревнования, но без зрителей на трибунах,
- парки культуры и отдыха, а также аттракционы и аквапарки, расположенные под открытым небом (кроме батутов),
- муниципальные бани также будут работать, но с наполняемостью не более 50% от проектной вместимости банного комплекса,
- непродовольственные магазины площадью менее 800 квадратов.
Продолжает действовать
- масочный режим,
- режим самоизоляции для категории 65+ и страдающих хроническими болезнями,
- запрет на массовые мероприятия.
По данным на 7 августа, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9 809 человек. Выписались по выздоровлению — 7 934, скончались — 239.