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7 августа
Коронавирус
Жизнь

Второй этап. В Алтайском крае открывают фитнес-центры, аттракционы, кафе и бани

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес и утвердил изменения в указ об ограничениях в связи с коронавирусом. Регион перешел на второй этап послаблений, пояснили в пресс-службе правительства края.

В парке развлечений "Солнечный ветер" распродают аттракционы
В парке развлечений "Солнечный ветер" распродают аттракционы
Дмитрий Лямзин

Что откроется

  • детские сады (в том числе и частные), а также организации дополнительного образования для детей,
  • общепит, но при заполняемости зала не более 30% (сохраняется запрет деятельности фуд-кортов в торговых центрах),
  • все спортивные объекты (кроме бассейнов), находящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центры, ледовые арены, уличные тренажеры, а также разрешаются тренировки и соревнования, но без зрителей на трибунах,
  • парки культуры и отдыха, а также аттракционы и аквапарки, расположенные под открытым небом (кроме батутов),
  • муниципальные бани также будут работать, но с наполняемостью не более 50% от проектной вместимости банного комплекса,
  • непродовольственные магазины площадью менее 800 квадратов.

Продолжает действовать

  • масочный режим,
  • режим самоизоляции для категории 65+ и страдающих хроническими болезнями,
  • запрет на массовые мероприятия.

По данным на 7 августа, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9 809 человек. Выписались по выздоровлению — 7 934, скончались — 239.

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