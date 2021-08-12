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Жизнь

Второй Павловский тракт могут построить в Барнауле

В Барнауле планируют построить дорогу-дублер Павловского тракта, пишет amic.ru. Речь об этом шла на градостроительном совете в администрации города.

Дорожные работы на Павловском тракте.
Дорожные работы на Павловском тракте.
barnaul.org

Новая магистраль, по замыслу архитекторов, пройдет параллельно Павловскому тракту и будет располагаться от въезда в город до ул. Просторной.

Эта идея стала особенно актуальна в связи со скорым началом строительства ЖК за ул. Просторной. Таким образом район сможет избежать транспортного коллапса.

«Мы знаем, что были проектные решения по формированию дополнительного объезда, дополнительного Павловского тракта. Я считаю, что это правильное решение: со временем, когда в этом районе будет насыщенная жилая и коммерческая функция, параллельно Павловскому тракту нужно построить дорогу», — отметил архитектор Владимир Золотов.

Протяженность дублера составит несколько сотен метров.

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