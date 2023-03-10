Втрое больше нормы. Смертность в ДТП в Алтайском крае за год выросла на 20%

Количество смертей в ДТП в Алтайском крае по итогам 2022 года выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные озвучили на итоговом совещании регионального минтранса 10 марта.

Аварий меньше , смертей больше

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что количество самих ДТП снижается. Тем не менее, смертельных случаев за год произошло более 260, в то время как в рамках указа президента РФ Владимира Путина этот показатель не должен превышать 70−80 случаев.

Глава алтайского минтранса Антон Воронов признал, что рост количества летальных исходов произошел, несмотря на принимаемые меры.

По его словам, этот вопрос поднимут на заседании расширенной комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам заседания планируется выработать предложения, часть из которых, могут быть направлены федеральному центру.

Машина , автомобиль , разбитое стекло. СС0

Причины и следствия

Глава региона указал на то, что факторов, которые влияют на формирование показателя смертности в ДТП, очень много и большинство из них находятся вне прямого ведения правительства.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Алтайскому краю, полковник полиции Владислав Перцев сообщил, что основные причины ДТП в 2022 году — это наезд на пешехода и выезд на полосу встречного движения.

По словам Виктора Томенко, изучат опыт других регионов по снижению смертности в ДТП и если понадобится, то краевое правительство примет все необходимые меры, включая непопулярные.