ВЦИОМ выяснил, сколько россиян дарят булочки на Рождество

Респондентам задали вопрос «Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? — Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки». Утвердительно ответили 10%.
Также выяснилось, что 7% опрошенных ответили, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку.
Еще 4% предпочитают радовать близких нужными и полезными вещами.
Примечательно, что более половины респондентов (57%) обходятся без подарков на Рождество.
В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.