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Жизнь

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян дарят булочки на Рождество

Большинство россиян дарят своим близким на Рождество Христово конфеты и сувениры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Рождество. Улица. Напиток.
Рождество. Улица. Напиток.
https://www.instagram.com/finferlislife/

Респондентам задали вопрос «Вы обычно дарите своим близким, друзьям подарки на Рождество или нет? Если дарите, то что именно? — Безделушки / мелочи / сувениры / символические подарки». Утвердительно ответили 10%.

Также выяснилось, что 7% опрошенных ответили, что дарят на Рождество сладости, конфеты и выпечку.

Еще 4% предпочитают радовать близких нужными и полезными вещами.

Примечательно, что более половины респондентов (57%) обходятся без подарков на Рождество.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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