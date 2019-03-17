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Жизнь

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4 километра

Высота пеплового выброса на вулкане Шивелуч на Камчатке 17 марта составила 4 км над уровнем моря, сообщил региональный главк МЧС России со ссылкой на геофизическую службу РАН. Об этом пишут «Известия».

Вулкан Шивелуч, Камчатка.
Вулкан Шивелуч, Камчатка.
@ustkamchatsk

«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 километров. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении.

По данным оперативных единых диспетчерских служб, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих — «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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