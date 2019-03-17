Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4 километра

«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 километров. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении.
По данным оперативных единых диспетчерских служб, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих — «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.