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Жизнь

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с днем ВДВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с днем ВДВ. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Героизм, стойкость духа и доблесть воинов-десантников служат примером беззаветного служения Отечеству. Мужество и отвага, взаимовыручка, верность присяге и воинскому долгу подтверждают право называться элитой российской армии, гордостью и надежным щитом родной страны.

Франк отметил, что «Голубым беретам» поручают выполнение наиболее сложных и ответственных боевых задач. Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка.

«Мы всегда будем хранить память о бойцах ВДВ, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины. Огромное спасибо ветеранам ВДВ за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — добавил мэр.

Посмотреть, куда сходить на День ВДВ в Барнауле, можно здесь.

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