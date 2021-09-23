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Жизнь

Вячеслав Франк вновь возглавил совет по интеграционному развитию Барнаульской агломерации

Глава Барнаула Вячеслав Франк единогласным решением стал председателем Межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий», сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

В администрации города обсудили Стратегию социально-экономического развития Барнаульской агломерации до 2035 года — документ разрабатывают с июня 2021 года.

«В настоящее время завершен первый, методологический, этап разработки Стратегии: состоялись многочисленные встречи, интервью, опросы респондентов», — рассказали в мэрии.

На мероприятии обсудили развитие Барнаульской агломерации по всем сферам деятельности за последние пять лет, а также направления повышения конкурентоспособности территорий.

Кроме того, избрали председателя Межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий».

«Предложили кандидатуру действующего председателя Вячеслава Франка, срок полномочий которого в этой должности истекает в конце сентября. Кандидатура главы города Барнаула, административного центра Барнаульской агломерации, поддержана членами ассоциации единогласно», — подчеркнули в мэрии.

Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край «конфеткой» к 2035 году.

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