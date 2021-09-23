Вячеслав Франк вновь возглавил совет по интеграционному развитию Барнаульской агломерации

В администрации города обсудили Стратегию социально-экономического развития Барнаульской агломерации до 2035 года — документ разрабатывают с июня 2021 года.

«В настоящее время завершен первый, методологический, этап разработки Стратегии: состоялись многочисленные встречи, интервью, опросы респондентов», — рассказали в мэрии.

На мероприятии обсудили развитие Барнаульской агломерации по всем сферам деятельности за последние пять лет, а также направления повышения конкурентоспособности территорий.

Кроме того, избрали председателя Межмуниципального Совета Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий».

«Предложили кандидатуру действующего председателя Вячеслава Франка, срок полномочий которого в этой должности истекает в конце сентября. Кандидатура главы города Барнаула, административного центра Барнаульской агломерации, поддержана членами ассоциации единогласно», — подчеркнули в мэрии.

Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край «конфеткой» к 2035 году.