Вязкая каша под ногами: как барнаульцы оценивают качество уборки снега в городе

Зима пришла в Барнаул за одно мгновение. Еще две недели назад в городе были плюсовые температуры, а теперь в краевой столице лежат сугробы, а ночью столбик термометров подходит к отметке -30.

За неделю город уже дважды пережил сильные снегопады, которые отметились транспортным коллапсом и полным хаосом на дорогах. В связи с сезонной актуальностью вопроса редакция altapress.ru выяснила, как известные барнаульцы оценивают качество очистки города от снега. Также мы предлагаем своим читателям высказать свое мнение по этому поводу — наш опросник в конце данного материала.

С такими объемами снега трудно справиться

Сергей Войтюк. onf.ru.

Сергей Войтюк,

глава регионального ОНФ:

На троечку. Это признают и городские власти. Но надо учитывать, что такое количество снега превысило все нормативные прогнозы. Городскими дорожными службами действительно выполняется огромный объем работы, но полностью не справляются. Наше реготделение свою позицию уже обозначило. Мы призвали городскую администрацию активно решать эту проблему. В Барнауле сегодня не все идеально с качеством дорог, парковками, пешеходными переходами. Не хотелось бы, чтобы к этому списку добавился еще и снег. Также мы обратились к городским депутатам с предложением еще раз проанализировать бюджет 2020 года и предусмотреть увеличение расходов на приобретение и содержание дорожной техники. Ну и, конечно, коммерческие организации должны более активно помогать Барнаулу. Это все-таки наш общий город, а не только одной мэрии.

Дочери говорю — езжай на трамвае

Андрей Щукин. Олег Богданов , altapress.ru

Андрей Щукин,

замминистра юстиции Алтайского края:

Очевидно, что ситуация с уборкой дорог действительно тяжелая. Говорю как простой горожанин — ездить по Барнаулу совсем сложно. В центре города я стараюсь даже не показываться, с работы — сразу домой, чтобы не стоять в бесконечных пробках. Дочери своей говорю, чтобы ездила на трамвае — это сейчас самый удобный вид транспорта. При этом хотел все-таки отдать должное городским службам, они стараются как могут. Остается только надеяться, что снегопад прекратится и у них будет возможность без авралов привести в порядок барнаульские дороги.

Все негативные факторы сложились разом

Данил Дегтярев. Алиса Батурина

Данил Дегтярев,

историк , автор городских экскурсий:

Убирают плохо. По шкале от 1 до 5 я бы поставил 3. Центр еще кое-как расчистили, а окраины и дворы просто непроходимы. Например, в моем районе — улицы Партизанская, Ядринцева. Наверное, погода мешает быстро убирать. При этом техники действительно не хватает. Но даже если бы ее было больше, то сильно мешали бы машины, которые стоят где не надо, создают ДТП и пробки на дорогах. Все негативные факторы сложились разом — и мы получаем то, что есть. На моих экскурсиях это вряд ли отразится — те, кому интересна история, пройдут любым маршрутом. Другое дело, что придется скорректировать время экскурсии. Оно может увеличиться.

Стихия есть стихия

Константин Лукин. Анна Зайкова

Константин Лукин,

политолог:

Понятно, что в связи с ситуацией на дорогах города, огромных пробок и снежной «каши» под ногами и колесами, можно говорить, что качество очистки улиц, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но в условиях таким обильных осадков, я думаю, вряд ли кто-то мог бы предложить что-то более выдающееся. Стихия есть стихия. А у городской администрации все же ограниченный ресурс в технике. Кстати, когда на прошлой неделе приезжал Дмитрий Медведев и одновременно с этим на город обрушился снегопад, в том, что движение стоит, люди «обвиняли» премьера. Так что в этом смысле Медведев даже помог городу в каком-то смысле. Думаю, что улучшить ситуацию с очисткой дорог от снега после сильных осадков можно в том случае, если городские власти будут привлекать к этому технику частных организаций и предприятий. Ресурс для этого у администрации имеется.

Это ужас!

Кирилл Скобелин. vk.com/kskobelin.

Кирилл Скобелин,

руководитель театральной студии Homo Artisticus , музыкант , фронтмен группы ZZ-POP:

Это ужас, других слов просто не подобрать! Ощущение, как будто в городе забыли, как чистить снег. Словно выглянули в окно и сказали: «Чё? Снег? Это вот эти хлопья белые? А что с ними делать?» Снегопады начались в первый день нашего театрального фестиваля «Облепиха». К нам приехали коллективы из других городов. Из-за снежного апокалипсиса были проблемы с подвозом декораций, все опаздывали, потому что автобусы ломались. Детей не могли забрать, которые приехали поучаствовать! Просто их автобус где-то застрял в снежной каше и не мог выехать. В плане уборки улиц в первые дни мы становимся почему-то беспомощными. И для меня это никак не оправдано. Я езжу на автомобиле сегодня и не вижу ни одной снегоуборочной машины. В общем, я негодую.

В Барнаул — хоть не выезжай

Константин Денисенко altapress.ru

Константин Денисенко,

генеральный директор компании «ЗИАС Машинери»:

Я живу и работаю в Новоалтайске. Почти каждый день приходится ездить в Барнаул. И в пору этого снегопада из-за пробок на дорогах в Барнаул хоть не выезжай. За эти две недели по ощущениям снега выпало больше, чем за весь прошлый год. Я отношусь с пониманием к дорожникам — невозможно за одну ночь устранить последствия такого снегопада, как будто его совсем не было.

Надо думать не только об автомобилистах

Евгения Гущина. ОНФ.

Евгения Гущина,

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае:

Состояние улично-дорожной сети в Барнауле в настоящее время можно оценить на троечку, хотелось бы лучшего. Много нечищеных тротуаров и подходов к пешеходным переходам. К тому же, у нас снег складируют на обочинах, это неудобно. Главная проблема в том, что в Барнауле из года в год не хватает людей для уборки снега. Мы предлагаем городским властям активнее привлекать к работе на прилегающих территориях юридических лиц, в том числе управляющие компании. Также думаю, что нужно перестроить график рабочего времени техники. В Новосибирске ведь была такая же погода, но там все вычищено. В ближайшие дни обещают мороз, поэтому комитет справится с уборкой улично-дорожной сети. Но меня больше всего волнуют пешеходы, которым приходится самим протаптывать тропинки. Если взрослый человек еще легко перешагнет сугробы, то дети идут через них. Хотелось бы, чтобы власти думали не только об автомобилистах.

Такого не было очень давно

Игорь Берг на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Игорь Берг,

руководитель общественной организации «Гражданский патруль» в Барнауле: