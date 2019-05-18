Взбунтовавшимся жителям Екатеринбурга предложат другие места под новый храм

По его словам, перечень возможных мест для строительства храма будет опубликован 20 мая в СМИ, на сайтах региональных и городских органов власти. Губернатор отметил, что, помимо сквера на Октябрьской площади, в список войдут еще четыре площадки. Горожане также смогут предлагать свои варианты, сообщает «Интерфакс».

«Вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что после серии протестов мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма на месте городского сквера.

Согласно данным предыдущих опросов, большинство жителей относятся к строительству храма равнодушно.