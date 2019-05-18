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Жизнь

Взбунтовавшимся жителям Екатеринбурга предложат другие места под новый храм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга спокойно обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, который планировалось возвести на месте сквера.

Жители Екатеринбурга.
Жители Екатеринбурга.
Александр Зайцев, екатеринбург.рф

По его словам, перечень возможных мест для строительства храма будет опубликован 20 мая в СМИ, на сайтах региональных и городских органов власти. Губернатор отметил, что, помимо сквера на Октябрьской площади, в список войдут еще четыре площадки. Горожане также смогут предлагать свои варианты, сообщает «Интерфакс».

«Вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что после серии протестов мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма на месте городского сквера.

Согласно данным предыдущих опросов, большинство жителей относятся к строительству храма равнодушно.

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