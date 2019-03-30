Взорвавшийся дом в Магнитогорске признали жилым

В апреле начнут сносить нежилые помещения, расположенные в границах 7 и 8 подъездов со стороны проспекта Карла Маркса. Для жителей этих подъездов власти купили новые квартиры. Жильцы из пятого, шестого, девятого и десятого подъездов, расселенные на время демонтажных работ, арендуют жилье, а горадминистрация компенсирует им по 15 тысяч рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости.
С 1 апреля забор вокруг дома начнут разбирать, а охрану снимут. Квартиры в пятом, шестом, девятом и десятом подъездах в ближайшее время подключат к газу.
Во дворе высадят несколько десятков деревьев, установят лавочки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба «Рубеж». Также там появятся две современные детские площадки.
Напомним, взрыв бытового газа прогремел в доме рано утром 31 декабря, из-за чего обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек.