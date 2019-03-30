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Жизнь

Взорвавшийся дом в Магнитогорске признали жилым

Жителям поврежденного взрывом дома в Магнитогорске с 1 апреля разрешили вернуться в свои квартиры, сообщила пресс-служба городской администрации. Государственная экспертиза подтвердила пригоден для проживания.

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

В апреле начнут сносить нежилые помещения, расположенные в границах 7 и 8 подъездов со стороны проспекта Карла Маркса. Для жителей этих подъездов власти купили новые квартиры. Жильцы из пятого, шестого, девятого и десятого подъездов, расселенные на время демонтажных работ, арендуют жилье, а горадминистрация компенсирует им по 15 тысяч рублей ежемесячно, сообщает РИА Новости.

С 1 апреля забор вокруг дома начнут разбирать, а охрану снимут. Квартиры в пятом, шестом, девятом и десятом подъездах в ближайшее время подключат к газу.

Во дворе высадят несколько десятков деревьев, установят лавочки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба «Рубеж». Также там появятся две современные детские площадки.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в доме рано утром 31 декабря, из-за чего обрушился седьмой подъезд. Погибли 39 человек.

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