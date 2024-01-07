7 января
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Жизнь

Взрыв, вспышка на Солнце. Напряженная ситуация ожидается в магнитном поле Земли

Магнитная буря достигнет трех баллов вечером 7 января.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Россияне могут почувствовать головную боль, усталость, напряжение. У метеозависимых людей к концу дня испортится настроение.

Все дело в магнитной буре, которая с одного балла дойдет до трех в течение дня.

Ранее на Солнце произошла неожиданная активность - случился взрыв. Причиной стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

Столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно.

Гаджеты и связь

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

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