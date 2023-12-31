Буря подкралась незаметно: магнитное поле устроило новогодний подарок

Стало известно, какая геомагнитная обстановка будет в последний день 2023 года и в первые часы после боя курантов.

Так вот, 31 декабря космическая погода не должна отвлечь от последних приготовлений к Новому году — К-индекс поднимется до 3 баллов, что не считается магнитной бурей, указывает mk.ru.

После полудня 31 декабря возмущения достигнут 2 баллов, а сразу после боя курантов 1 января — опять 3. Но ближе к утру геовозмущения будут колебаться от 1 до 2 баллов.

Однако уже 2 января К-индекс вырастет до 4 баллов.

Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Гаджеты и связь

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал