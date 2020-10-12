Взрывной рост заболеваемости. Стало известно о новых антиковидных ограничениях в Алтайском крае

Изменения в антиковидный указ внесет во вторник, 13 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщили в региональном правительстве по итогам прошедшего совещания по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавирусной инфекции.

Нагрузка на здравоохранение

В ходе совещания глава региона констатировал, что нынешний этап взрывного роста заболеваемости коронавирусом серьезно увеличил нагрузку на систему здравоохранения в целом, но особенно в Барнауле и других крупных городах края.

«Это проявляется в работе и „скорой помощи“, и стационарной и поликлинической сети. Важно отметить, что резко, буквально в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванных вирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев. В связи с этим в крае за последние две недели в полтора раза увеличено количество дополнительных коек для таких больных в ковидных госпиталях. На сегодня это уже 3413 коек», — сообщили в пресс-аппарате краевых властей.

13 октября федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле будет преобразован в ковидный госпиталь, что добавит еще 165 коек для тяжелобольных. На базе краевой клинической больницы скорой медицинской помощи и кардиоцентра открыты отделения для больных, нуждающихся в экстренной помощи по обычным заболеваниям и травмам, но при этом инфицированных коронавирусом.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом. zdravalt.ru/

Нехватка лекарств

В ходе совещания также был поднят вопрос о нехватке в аптеках лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса. В этой связи губернатор дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Попову проработать вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть края с крупными дистрибьюторами.

Также глава региона лично обратится к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в свои аптеки, расположенные в городах и районах края.

Длинные каникулы

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в школах Алтайского края усилят контроль за состоянием учащихся. Губернатор дал поручение рассмотреть вопрос и подготовить проект решения о том, чтобы осенние школьные каникулы были продлены на неделю и длились бы с 23 октября по 8 ноября включительно.

Учителя при этом будут работать на «удаленке».

Школы, в которых 30 и более процентов учителей находятся на больничном, сами смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы. Учреждения дополнительного образования придётся перейти на дистант.

Школа. Михаил Хаустов

Масочный режим

В Алтайском крае будет усилен масочный режим. Планируется, что в торговых сетях, крупных магазинах и других подобных заведениях проверять наличие масок будут уже непосредственно на входе.

Также ужесточится масочный режим и в общественном транспорте. Региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 обратится к предприятиям по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время, что, как ожидается, должно снизить концентрацию пассажиров в общественном транспорте.

Не время радикальных мер

При этом в краевом правительстве указывают, что руководители социальных сфер — спорта, образования, культуры, а также управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю высказались против введения более радикальных и масштабных ограничительных мер.

В то же время в связи с непростой ситуацией в регионе решено обеспечить адресный контроль за организациями, учреждениями и трудовыми коллективами.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

В случае выявления нарушений санитарных требований в них, а также в коммерческих организациях, которые сегодня массово просят сохранить им возможность работать, такие объекты будут закрыты.