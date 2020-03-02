Взятка, лес и кокаин. Арестован замглавы иркутского управления Россельхознадзора

По данным регионального СК, Журавлева подозревают в получении взятки в крупном размере.

«28 февраля 2020 года <…> получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции», — рассказали в ведомстве.