Взятка, лес и кокаин. Арестован замглавы иркутского управления Россельхознадзора

По данным регионального СК, Журавлева подозревают в получении взятки в крупном размере.
«28 февраля 2020 года <…> получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции», — рассказали в ведомстве.
Вместе с Журавлевым задержаны «иные должностные лица». Примечательно, что в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин, отмечает СК.
Региональная прокуратура сообщает, что взятку Журавлев получил в служебном кабинете в управлении Россельхознадзора.
При этом, как отмечается, чиновник действовал «согласовано с другими неустановленными лицами».