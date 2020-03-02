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Жизнь

Взятка, лес и кокаин. Арестован замглавы иркутского управления Россельхознадзора

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятии Владимира Журавлева, сообщается на сайте суда.

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
Altapress.ru

По данным регионального СК, Журавлева подозревают в получении взятки в крупном размере.

«28 февраля 2020 года <…> получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции», — рассказали в ведомстве.

Вместе с Журавлевым задержаны «иные должностные лица». Примечательно, что в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин, отмечает СК.

Региональная прокуратура сообщает, что взятку Журавлев получил в служебном кабинете в управлении Россельхознадзора.

При этом, как отмечается, чиновник действовал «согласовано с другими неустановленными лицами».

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