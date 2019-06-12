WhatsApp намерен судиться со своими пользователями

В заявлении компании сказано, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также нельзя использовать приложение не в личных целях.
В WhatsApp отметили, что хотят собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. Однако мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.
Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
Новые меры будут действовать с 7 декабря 2019 года.
Напомним, в мае в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.