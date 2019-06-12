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Жизнь

WhatsApp намерен судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, которые нарушают правила мессенджера, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт приложения.

WhatsApp обзаведется новыми функциями.
WhatsApp обзаведется новыми функциями.
pixabay.com

В заявлении компании сказано, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также нельзя использовать приложение не в личных целях.

В WhatsApp отметили, что хотят собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. Однако мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

Новые меры будут действовать с 7 декабря 2019 года.

Напомним, в мае в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.

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