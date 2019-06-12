WhatsApp намерен судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, которые нарушают правила мессенджера, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт приложения.

В заявлении компании сказано, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также нельзя использовать приложение не в личных целях.

В WhatsApp отметили, что хотят собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. Однако мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

Новые меры будут действовать с 7 декабря 2019 года.

Напомним, в мае в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.