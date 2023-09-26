26 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

WhatsApp передумал вводить новую функцию в России из-за риска блокировки

Мессенджер WhatsApp решил не вводить каналы в России из-за риска блокировки.

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

The Moskow Times сообщил, что из-за риска блокировки Россияне останутся без каналов в WhatsApp.

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", - говорится в новости, но в других странах новая функция заработает в ближайшее время.

Глава комитета госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее допустил блокировку мессенджера в России после запуска функции каналов WhatsApp, опасаясь, что посты в каналах могут нести антироссийский характер.

Но сейчас, по заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, вопрос о блокировке мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube не стоит на повестке дня.

Ранее мы писали о сбоях в Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость