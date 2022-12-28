28 декабря
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Жизнь

WhatsApp пропадет с тысячи смартфонов со следующего года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов Apple, Samsung и Huawei с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gizchina.

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

WhatsApp перестанет работать на 49 моделях телефонов. Это связано с тем, что компании смартфонов отказались от обновления приложения.

С WhatsApp могут попрощаться смартфоны iPhone 5, iPhone 5c, серии Samsung Galaxy, а также линейке Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Кооме того, в «черный список» вошли несколько моделей LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Чтобы вернуть приложение, владельцам этих устройств придется купить более новый телефон.

Ранее массовый сбой произошел в российской соцсети «ВКонтакте».

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