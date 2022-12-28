WhatsApp пропадет с тысячи смартфонов со следующего года

WhatsApp перестанет работать на 49 моделях телефонов. Это связано с тем, что компании смартфонов отказались от обновления приложения.
С WhatsApp могут попрощаться смартфоны iPhone 5, iPhone 5c, серии Samsung Galaxy, а также линейке Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).
Кооме того, в «черный список» вошли несколько моделей LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Чтобы вернуть приложение, владельцам этих устройств придется купить более новый телефон.
Ранее массовый сбой произошел в российской соцсети «ВКонтакте».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!