Планируется, что пользователь сможет задать необходимое время, спустя которое сообщение исчезнет. Это может быть час, день, неделя, месяц или даже год.
Функция удаления сообщения появилась в бета-версии приложения для мобильной операционной системы Android. Частично «исчезающие сообщения» уже были реализованы в более ранней версии программы.
В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп.