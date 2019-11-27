Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени, об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Планируется, что пользователь сможет задать необходимое время, спустя которое сообщение исчезнет. Это может быть час, день, неделя, месяц или даже год.

Функция удаления сообщения появилась в бета-версии приложения для мобильной операционной системы Android. Частично «исчезающие сообщения» уже были реализованы в более ранней версии программы.

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп.