Wildberries изменил условия работы продавцов после предупреждения ФАС

Wildberries снизил размер штрафов после вмешательства ФАС. Об этом сообщает РБК.

Маркетплейс установил правила штрафов за нарушения и исключил из договора пункт «За другие нарушения». В оферте были указаны причины возможных штрафов и их размер, а также правила блокировки личного кабинета, приемки и сортировки товаров.

Кроме того, компания определила тарифы для партнеров на хранение товаров на складе и логистику.

Представители маркетплейса рассказали, что продавцы теперь могут зафиксировать тариф на хранение товаров бессрочно. Тариф, который действовал на момент планирования конкретной поставки, останется без изменений. Это позволит продавцам сократить расходы на хранение товаров и сделает условия их работы более предсказуемыми.

В начале апреля сотрудники Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждение маркетплейсу из-за нарушений в работе с продавцами. По мнению ведомства, компания навязывала партнерам невыгодные условия, а штрафные санкции для продавцов часто носили «несоразмерный характер».

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries начнет продавать автомобили.

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