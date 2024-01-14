14 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Wildberries начнет выплачивать продавцам компенсации после пожара

С 15 января популярный маркетплейс начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары находились на сгоревшем складе в Шушарах.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Как сообщили "WB партнеры", компенсации будут выплачиваться частями. Для определения суммы ущерба каждого продавца компании потребуется некоторое время.

Отмечается, что размер компенсации будут высчитывать так, как если бы товар распродали 13 января.

Компании, чей товар находился на складе в Шушарах и пострадал в пожаре получат уведомление после определения объема ущерба и суммы компенсации.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Шушарах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость