Wildberries начнет выплачивать продавцам компенсации после пожара

С 15 января популярный маркетплейс начнет выплачивать компенсации продавцам, чьи товары находились на сгоревшем складе в Шушарах.

Как сообщили "WB партнеры", компенсации будут выплачиваться частями. Для определения суммы ущерба каждого продавца компании потребуется некоторое время.

Отмечается, что размер компенсации будут высчитывать так, как если бы товар распродали 13 января.

Компании, чей товар находился на складе в Шушарах и пострадал в пожаре получат уведомление после определения объема ущерба и суммы компенсации.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе в Шушарах.

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