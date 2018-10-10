Wink и ШАТЛ 2.0: как «Ростелеком» спровоцировал нашествие журналистов на Москву

В конце сентября в Москву прибыли более сотни региональных журналистов со всей страны. Причиной «нашествия» оказался «Ростелеком», который пригласил «акул пера» на мероприятие по ребрендингу. А еще представителям СМИ дали уникальный шанс прокатиться на беспилотном автомобиле в Сколково, в разработке которого принимала участие компания.

Мероприятие по ребрендингу (день первый).

С первых минут презентации нового бренда «Ростелеком» удивил громким заявлением: «Мы больше не оператор связи, мы — цифровая компания!». Сначала это показалось странным, но затем присутствующим показали такое количество сервисов для самых разных групп людей, бизнеса, и даже государства, что стало ясно: «Ростелеком» меняется, очень быстро и кардинально.

На сцене московского театра-мастерской Петра Фоменко мелькали голографические компьютеры, телевизоры, «умные дома». Внезапно как по команде у зрителей презентации засветились браслеты, которые выдали на входе. Шокировав публику, «Ростелеком» заявил, что отныне работа компании превращается в борьбу за целые сферы жизни.

Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком» Мероприятие по ребрендингу ( день первый). Источник: архив компании «Ростелеком»

Цифровой гигант представил журналистам набор сервисов для киноманов, школьников, геймеров, бизнесменов. Но главной «фишкой» мероприятия стала даже не замена «уха» на ленточку, а новая платформа Wink, ведь каждый второй сейчас смотрит «Игру престолов» и «Карточный домик». Помимо огромной библиотеки фильмов и сериалов она дает доступ к 150 международным каналам. Смотреть можно где удобно: на смартфонах, планшетах и Smart TV, причем все это с одного аккаунта.

Также участники мероприятия узнали, что с Ростелекомом школьники смогут учиться дистанционно. Эту возможность предоставляет платформа «Ростелеком Лицей». А если подключить сервис «Умный дом», то можно не бояться пожара или воров. Для предпринимателей тоже постарались: запустили новую платформу «Быть в плюсе», где можно сформировать набор услуг под свои потребности.

Второй день оказался не менее насыщенным: сотню журналистов повезли в Сколково на демонстрацию работы беспилотного автомобиля ШАТЛ 2.0. Пока это прототип того, что хотят в итоге получить «КамАЗ», «Ростелеком», «Сколково», НАМИ и Nokia — компании, занимающиеся разработкой уникальных машин. Но даже прототип уже впечатляет. Снаружи это просто машина необычной формы, а вот внутри неё скрывается шикарный салон с двумя диванами и бортовыми компьютерам. Ни руля, ни педалей, ни водителя! Было даже немного жутковато.

Катали, конечно, не на максимальной скорости — потихоньку, как на экскурсии. Кстати, ездит ШАТЛ 2.0 на электронной батарее. А действия водителя имитирует компьютер. В общем, все пассажиры ШАТЛа практически попали в сериал «Черное зеркало».

Если суммировать впечатления от поездки, то все прошло на высшем уровне. Что «Ростелеком» точно умеет, так это организовывать мероприятия. А еще удивлять глобальными изменениями, которые скоро почувствуют на себе клиенты компании.

Детально о ребрендинге «Ростелеком» опубликовано в выпуске «Свободного курса» № 40 от 3 октября 2018 года.