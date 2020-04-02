1xСтавка победила в двух категориях на премии BR Awards 2020

БК «1хСтавка» стала одним из главных триумфаторов на церемонии вручения наград премии «Рейтинга Букмекеров», прошедшей в Москве в Barvikha Luxury Village. Компания обошла ряд лидеров российского беттинг-рынка, победив в категориях «Бренд года» и «Лучший сайт года». Помимо этого, 1xStavka попала в шорт-лист лучших в категориях «Гран-при: Букмекер года», «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты» и «Лучший киберспортивный букмекер».

Голосование проходило в два этапа. На первом открытое голосование на портале премии определяло четырех претендентов на победу в каждой из категорий. На втором — экспертное жюри выбирало лучших из лидеров первого этапа. В состав жюри вошел ряд авторитетных экспертов в букмекерстве и спорте.

При оценке компаний в борьбе за победу в номинации «Бренд года» использовались инструменты, которые помогают оценивать бренды в цифровых показателях. Среди них Brand Analytics, Google Trends, «Медиалогия», и многие другие. Если же говорить о категории «Лучший сайт года», то как отметили представители организаторов премии, главная страница сайта остается лицом компании, и это, наверное, еще не скоро изменится.

Как отметили представители 1xСтавка, победа на премии очень приятна и говорит о правильности выбранного пути развития бренда. Премия «РБ» начала вручаться в прошлом году и быстро привлекла внимание крупнейших представителей сферы гэмблинга. Потому попадание в число лучших в ряде категорий — важный показатель, говорящий о динамичном и всестороннем развитии 1хСтавка.

Показателем того, что премия «Рейтинга Букмекеров» уже стала крупным событием, вышедшим на международный уровень, стало присутствие на церемонии легендарного итальянского футболиста Алессандро Дель Пьеро, а также ряда российских селебрити.

БК 1xСтавка уверена, что будет среди лучших и во время награждения в 2021 году. Компания в очередной раз подтвердила статус лидера российского беттинг-рынка и обещает и дальше радовать клиентов интересными предложениями.

Про БК 1хСтавка

БК 1xСтавка была основана в 2016 году и в кратчайшие сроки стала одним из главных игроков в России. Доказательство этого — множество побед и номинаций в престижных премиях. Компания неоднократно выступала спонсором спортивных соревнований национального уровня, а также является партнером таких футбольных клубов, как «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

БК «1хСтавка» — российская букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 17 ФНС РФ, выданной 1 октября 2010 года