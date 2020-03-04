5-й лыжный марафон Мария-Ра и закрытие зимнего сезона на Трассе Здоровья состоится 15 марта!

15 марта состоится традиционный лыжный марафон, который компания Мария-Ра и партнеры проводят уже в 5-й раз. Марафон «Черемное — Барнаул» приурочен к закрытию зимнего сезона на «Трассе здоровья».

Лыжные марафоны Мария-Ра для многих стали традицией. Это мероприятия, которых ждут! Ждут, потому что преодолеть дистанцию в 50 км — значит преодолеть себя, раскрыть свой спортивный потенциал и попробовать новое!

Каждый год количество участников растет. Если в первом марафоне участвовали 700 лыжников, то в 4-м марафоне, уже 1200. В этом году ожидается около 1500 лыжников.

Призер Олимпийских игр Александр Бессмертных вместе со всеми участниками марафона пройдет дистанцию и подарит свои лыжи первому финишировавшему лыжнику!

2020 год богат на юбилеи. В юбилейный год страна отметит 75 лет Великой Победы. Марафон тоже станет юбилейным и пройдет под девизом «Победи самого себя»!

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться у кассира в любом магазине Мария-Ра. Марафон стартует в селе Черемное. Стоимость участия от 50 до 75 рублей. Предусмотрена также доставка из Бийска и Алтайского. Условия доставки из этих населенных пунктов утоняйте на горячей линии Мария-Ра по телефону 8 800 1000 810.

Лыжный марафон Мария-Ра Фото: «Мария-Ра»

Если участник хочет добраться до Черемного организованно, на автобусе Мария-Ра, то стоимость составит 75 рублей, если доберется самостоятельно — 50 рублей.

Каждый зарегистрировавшийся получит на кассе чек-купон, который нужно сохранить до самого старта. Чек-купон предъявляется перед стартом и обменивается на нагрудный знак.

Сбор участников, которые добираются организованно, состоится на лыжной базе Динамо по адресу г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36. Отъезд автобусов запланирован на 7.00 утра. Старт в 9.00 утра возле черемновского Дома культуры.

Лыжный марафон Мария-Ра Фото: «Мария-Ра»

На базе Динамо предусмотрены теплые раздевалки и гардероб, чтобы участники смогли в комфортных условиях переодеться перед стартом и оставить вещи. Раздевалки и гардероб будут работать с 6:00 для приема вещей участников. Посадка в автобусы будет осуществляться только в спортивной форме и с инвентарем, без личных вещей. Личные вещи необходимо оставить в гардеробе на л/б «Динамо», так как на старте в Черемном вещи на хранение не будут приниматься.

На дистанции будут дежурить автобусы на случай, если продолжить марафон не будет возможности. Кроме того, для участников будут организованы пункты питания с горячим чаем и угощениями от партнеров, чтобы согреться и восстановить силы.

На финише марафонцев, преодолевших дистанцию, будут ждать памятные подарки от компании Мария-Ра!

Приглашаем всех на 5-й лыжный марафон! Если не пройти дистанцию в 50 км, то с удовольствием прогуляться по чудесному зимнему лесу. Не забывайте, что мероприятия на Трассе Здоровья — семейные. Это прекрасный повод собраться всей семьей и насладиться активным отдыхом, подышать чистейшим воздухом и просто хорошо провести время. Отдохни активно, ведь движение — жизнь!