«Я блокадница»: Ольга Бузова странно объяснила, почему вылизывала тарелку

Подпись самой Бузовой к видео короткая: «Застукали. Вообще, я леди, но дома — можно. Ставь смайлик, кто также делает».
Замечание Бузовой, что она блокадница, вызвало шквал осуждения в комментариях. Первый комментарий на эту тему собрал более 1,7 тысячи лайков.
«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!», — пишут комментаторы. Однако среди подписчиков певиицы нашлись и ее защитники, которые объяснили, что она, конечно, говорит не о себе, а о том, что пережили в семье. «Неужели не понятно?» — возмущаются поклонники.
Видео записано на острое Бали, куда Бузова и Тимур Батрутдинов приехали на съемки проекта «ПланБ», на котором будут искать своих вторых половин.