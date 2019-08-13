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Жизнь

«Я блокадница»: Ольга Бузова странно объяснила, почему вылизывала тарелку

На странице певицы Ольги Бузовой в Instagram появилось видео, на котором она вылизывает тарелку. Человек, делающий съемку, заметил, что «вот она, настоящая Ольга Бузова». На что та объяснила, что ей вкусно и она блокадница.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86

Подпись самой Бузовой к видео короткая: «Застукали. Вообще, я леди, но дома — можно. Ставь смайлик, кто также делает».

Замечание Бузовой, что она блокадница, вызвало шквал осуждения в комментариях. Первый комментарий на эту тему собрал более 1,7 тысячи лайков.

«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!», — пишут комментаторы. Однако среди подписчиков певиицы нашлись и ее защитники, которые объяснили, что она, конечно, говорит не о себе, а о том, что пережили в семье. «Неужели не понятно?» — возмущаются поклонники.

Видео записано на острое Бали, куда Бузова и Тимур Батрутдинов приехали на съемки проекта «ПланБ», на котором будут искать своих вторых половин.

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