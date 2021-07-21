22 июля
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Жизнь

«Я достаю из широких штанин». Мишустин неожиданно отменил обязательные отметки в паспорте

Глава правительство РФ Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее целый ряд обязательных отметок в паспорте гражданина страны.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как пишет РИА «Новости», теперь данные о заключении и расторжении брака, наличии детей до 14 лет, о ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут проставляться штампом не в обязатеьном порядке, а по желанию владельца документа.

Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства (прописка) и снятии с учета, а также о воинской обязанности.

Ранее срок действия паспортов, подлежащих замене, был продлен до 90 дней, такое постановление также подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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