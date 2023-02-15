15 февраля
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Жизнь

«Я хочу ириски» и День ворчащего Сквидварда. Необычные праздники отмечают 15 февраля

15 февраля отмечается Сретение Господне. Но в разных странах мира в этот день отмечают еще несколько необычных и забавных праздников. Altapress.ru рассказывает о них подробнее.

Ириски.
Ириски.
The Spruce / Julia Estrada

1. Национальный день ириса в США. Дословно он называется «Я хочу ириски». Праздник неофициальный, но очень вкусный.

2. День ворчащего Сквидварда. Изначально праздник появился в мультфильме «Губка Боб». В одной из серий этот день отмечен в календаре с лицом Сквидварда. Примечательно, что герой мультфильма почти всегда с недовольным лицом и ворчит. Отмечающие праздник наверняка иногда узнают себя в этом персонаже.

Сквидвард. Кадр из &quot;Губки Боба&quot;.
Сквидвард. Кадр из «Губки Боба».
unsplash.com

3. 15 февраля — день рождения великого ученого Галилео Галилея. В этот день в мире неофициально отмечают праздник в честь него.

4. День перезагрузки любви — это день после Дня святого Валентина, когда у многих люди разочаровываются в романтике. Обычно этот момент ведет их на путь любви к себе.

Узелки.
Узелки.
unsplash.com

5. День завязывания узелков на счастье. В древности узлы были так важны, что у некоторых народов заменяли письменность. В древней Руси существовали специальные узлы — «наузы». Наузы передавали волшебную силу, охраняли от несчастий, лечили больных.

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