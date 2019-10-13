«Я хочу родиться здесь»: в Новоалтайске прошел митинг против закрытия единственного роддома

Около 300 человек вышли на улицы Новоалтайска с колясками и плакатами, чтобы высказать свое недовольство — в городе закрывают единственный роддом.

Поддержать митингующих приехали жители Первомайского, Косихинского и Тальменского районов — раньше их тоже обслуживало новоалтайское родильное отделение.

Ранее сообщалось, что в центральной городской больнице Новоалтайска решили закрыть единственное родильное отделение из-за дефицита специалистов и уменьшения количества родов. В 2018 году там родились 379 детей, а в 2019 году всего 114.

Всем медицинским работникам предложили трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.