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Жизнь

«Я хочу родиться здесь»: в Новоалтайске прошел митинг против закрытия единственного роддома

13 октября в Новоалтайске прошел митинг КПРФ за сохранение городского роддома, пишет Telegram-канал «Алтайские крайности».

Митинг КПРФ в Новоалтайске против закрытия роддома
Митинг КПРФ в Новоалтайске против закрытия роддома
https://www.facebook.com/O.V.Boronin

Около 300 человек вышли на улицы Новоалтайска с колясками и плакатами, чтобы высказать свое недовольство — в городе закрывают единственный роддом.

Поддержать митингующих приехали жители Первомайского, Косихинского и Тальменского районов — раньше их тоже обслуживало новоалтайское родильное отделение.

Ранее сообщалось, что в центральной городской больнице Новоалтайска решили закрыть единственное родильное отделение из-за дефицита специалистов и уменьшения количества родов. В 2018 году там родились 379 детей, а в 2019 году всего 114.

Всем медицинским работникам предложили трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.

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