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«Я и Шукшин»: в Алтайском крае планируют подготовить уникальную инсталляцию

В Алтайском крае закончился прием заявок на фотовыставку «Я и Шукшин». Напомним, что в этом году она будет проходить в онлайн-формате, а в следующем году — в очном формате на Шукшинских днях. Проект подготовил altapress.ru совместно с Министерством культуры Алтайского края.

Василий Шукшин.
Василий Шукшин.
ГМИЛИКА.

Фотографии для фотовыставки присылали из многих районов Алтайского края.

«Моя дочь Брюханова Маргарита с творчеством Шукшина она знакома давно. Читала его произведения, мы дома много рассказывали ей о нашем земляке. Дочь является дипломантом 2 степени регионального конкурса „Мир Шукшина“, рисовала работу по произведению „Двое на телеге“. В этом году представилась возможность свозить ее и показать Сростки, музей Шукшина, знаменитую гору Пикет. Чтобы это были не только наши рассказы, а уже ее личные впечатления о таком ЧЕЛОВЕКЕ», — написала Юлия Посейн.

«Удалось побывать на Шукшинском фестивале в Сростках в 2011 году. Субботний день был насыщен событиями и встречами: парк деревянных скульптур по произведения Шукшина, усадьба дома, где прошли его детские годы, берег Катуни, гора Пикет. Я полагаю, что каждый житель Алтайского края хотя бы единожды должен побывать в Сростках: прийти на Пикет к Василию Макаровичу, посидеть рядом. И, конечно же, читать его книги и смотреть его фильмы», — поделилась впечатлениями жительница Алтайского края Ирина.

«Знакомства моё с творчеством Василия Макаровича произошло в школе на уроках литературы. На Шукшинских чтениях не удалось побывать, но вот летом 2019 побывала на родине Шукшина. Обошла все музеи и побывала на горе Пикет. Все очень понравилось», — рассказала Мария Медведникова.

В следующем году проект «Я и Шукшин» получит логическое продолжение. Фотографии всех участников распечатают и сделают из них большую инсталляцию в виде фигуры памятника Шукшина на горе Пикет. Поэтому каждый участник сможет найти себя и своих друзей.

Инсталляция станет олицетворением народной любви и признания к знаменитому писателю и режиссеру. Ее открытие пройдет в Шукшинские дни в 2021 году.

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