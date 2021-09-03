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Жизнь

«Я календарь переверну». Родные мемы про 3 сентября и Шуфутинского, которые хочется пересматривать раз за разом

Третьего сентября в соцсетях ежегодно отмечают День сурка. Посвящен импровизированный праздник знаменитой песне Михаила Шуфутинского «3 сентября». В честь нее неустанно создают мемы о горящих кострах рябины, осени и одиночестве. Altapress.ru не предает традиции и вспоминает самые нелепые и смешные шутки о 3 сентября. Так перевернем же календарь снова!

И снова 3 сентября.
И снова 3 сентября.
из открытых источников в интернете

А вот и сама песня. Мы уже подпеваем: «Третье сентября-я-я — день прощанья, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем оди-и-и-ин».

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