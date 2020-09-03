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3 сентября 21°C
Жизнь

«Я календарь переверну»: тест про песни, которые стали мемами

Третьего сентября Рунет традиционно заполняется шутками про Шуфутинского и цитатами из его одноименной песни. В этот день предлагаем вспомнить эту и другие композиции, которые превратились в мемы, и проверить, как много вы о них знаете.

"Я календарь переверну..."
"Я календарь переверну..."
Altapress.ru.

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