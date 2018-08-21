«Я лоханулась»: жительница Алейска «подарила» свою квартиру знакомым

Жительница Алейска Ольга Наседкина судится со знакомыми, которым продала квартиру в доме на четырех хозяев. По словам женщины, ей обещали заплатить за жилье позже, но денег она так и не увидела. Ольга считает новых собственников мошенниками, однако суд и полиция с ней не согласны.

«Потом отдадим»

В 2014 году семья Наседкиных заключила договор купли-продажи квартиры с семьей Камышановых — Анастасией и Сергеем. Вместе они обратились в Росреестр о регистрации перехода права собственности, а через год еще и за снятием обременения с жилья в виде ипотеки.

Денег у покупателей не было: они заплатили 25 тысяч рублей задатка, а оставшиеся 575 тысяч обещали выплатить из кредитных денег. и средств материнского капитала, который вскоре должны были получить.

Ольга Наседкина,

жительница Алейска:

Они просили: давайте сделку проведем, а деньги мы по частям отдадим. Я согласилась. Не думала, что они так непорядочно поступят. Если говорить по-простому, то я лоханулась.

На руках у Ольги есть несколько расписок от Камышановых (копии имеются в распоряжении altapress.ru). В каждой из них содержится новая дата возврата долга. Есть также расписка о том, что семья соглашается вернуть квартиру, заключив договор купли-продажи со свекром Ольги. Но ни одно из условий, по словам женщины, выполнено не было.

Ольга Наседкина,

жительница Алейска:

Они даже ключи мне отдавали, я квартирантов пускала. А потом все, снова в отказ. В конце концов я сказала, что пойду в суд. А они заявили, что если я так сделаю, вообще никаких денег не увижу. «Ничего не докажешь», — говорили. И пока что действительно не могу доказать.

18 отказов

Сначала Ольга обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным, и потерпела неудачу. Алейский суд решил, что сделку мнимой признать нельзя, а истцы не представили доказательства отсутствия оплаты по договору.

Краевая инстанция оставила в силе решение районной, постановив, что вернуть квартиру невозможно потому, что Камышановы уже передали жилье по договору дарения своим детям. При этом суд оставил за Ольгой право подать новый иск о взыскании оплаты по договору. Копия решения есть в распоряжении altapress.ru.

Ребенок , дом , недвижимость. СС0

После этого женщина решила подать заявление в полицию о мошенничестве. Ей отказывали в возбуждении дела 18 раз! В августе 2017 года Ольга наняла адвоката, и на 19-й раз дело все-таки возбудили. Но через год прекратили: не нашли состава преступления.

Ольга Наседкина,

жительница Алейска:

Естественно, они говорят, что все мне отдали. Якобы я получила всю сумму наличными у них в доме. А расписки, мол, нет, потому что они мне доверяли. Они врут, выкручиваются, путаются в показаниях. И все равно верят им, а не мне. Потому что я веду себя спокойно, а Анастасия Камышанова начинает рыдать и давить на жалость.

Altapress.ru связался через соцсеть с Анастасией Камышановой. Женщина считает, что Ольга Наседкина оболгала ее семью.

Анастасия Камышанова,

жительница Алейска:

Моя точка зрения совпадает с решением краевого суда. Она парашу всякую льет, поэтому пусть президенту напишет, может, ей легче станет. Мы с ними полностью рассчитались. Пусть скажет спасибо, что в суд на нее за клевету не подала!

Алейск. Олег Богданов

Алексей Ростовцев,

адвокат Ольги Наседкиной:

В пользу моей подзащитной говорят два момента. Сначала расписки писались исправно, на этом настаивали сами Камышановы, а потом все резко прекратилось. Почему? Подтвердить передачу денег они ничем не могут. Кроме того, когда я вступил в дело, провели повторную очную ставку. И по прошествии времени показания супругов Камышановых разошлись как с их собственными, так и с показаниями друг друга. Хотя поначалу они говорили все слово в слово.

Наседкина вместе с адвокатом намерены обжаловать прекращение уголовного дела через суд.

Как не попасть в аналогичную ситуацию

Адвокат Алексей Ростовцев дал несколько рекомендаций для читателей altapress.ru по поводу того, как продать жилье и не остаться без денег.

1. Нужно обращаться к специалистам. Во многих агентствах недвижимости помимо риэлторов есть практикующие юристы.

Отношения со специалистами необходимо оформить договором. Лучше, чтобы у вас была консультация и риэлтора, и юриста.

2. Чаще всего в договорах купли-продажи указывается порядок оплаты в виде наличного расчета. Как правило, при передаче наличных принято писать расписку, причем пишет ее тот, кто получил, а не тот, кто передал. Это чревато неприятностями. Покупатель может сказать, что деньги переданы, но на написании расписки он по каким-то причинам не настаивал.

Лучше требовать передачи денег безналичным путем: переводом на счет в банке, например. С этим уже не поспоришь, поскольку банк фиксирует переводы.

3. Ни в коем случае нельзя соглашаться на предложения покупателей о снятии обременения с недвижимости до полного расчета. Еще хуже — запускать процедуру перевода права собственности.

Не соглашайтесь на постоплату. Как правило, это ловушка.