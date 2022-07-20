«Я на красной дорожке, попрошу не завидовать». Фоторепортаж altapress.ru с открытия Шукшинского кинофестиваля

19 июля в Барнауле прошло Торжественное открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Кто из звезд отечественного кино ступил на красную дорожку — в фоторепортаже altapress.ru.

Жители Алтайского края терпеливо ждали Шукшинский фестиваль два года. Из-за пандемии кинопраздник неоднократно переносили.

19 июля открытие состоялось. На него приехали знаменитые российские писатели, актеры и режиссеры.

Стягиваться к театру драмы, где установили красную дорожку, зрители начали еще за полтора часа до начала. Боясь пропустить что-нибудь важное, люди занимали первые ряды на лавочках под знойным солнцем и спокойно ждали.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Красная дорожка в Барнауле к открытию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. altapress.ru Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Сначала ничего толком и не происходило: продолжалась подготовка к открытию. Но когда до первых аплодисментов осталось полчаса, зрители заметно оживились.

Женщины в вечерних платьях столпились рядом с красной дорожкой, позируя своим мужьям. Бабушки снимали видео и отправляли голосовые сообщения своим подругам с просьбой «не завидовать». Дети семенили вокруг и пытались понять, зачем родители притащили их на «взрослый» праздник.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Первыми на красную дорожку ступили писатели. Под аплодисменты прошли Алексей Пурин, Анна Матвеева, Василий Авченко.

На крыльце театра драмы гостей встречал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сразу после них барнаульцы увидели Анатолия Ковтуна — фотографа, которому удалось поработать с Василием Шукшиным.

Команда внеконкурсного фильма о Шукшине «Монета страны Малави» во главе с режиссером Алексеем Федорченко («Овсянки», «Война Анны») вышла следующей. Зрители тепло встретили кинематографистов.

Когда объявили о выходе Олеси Судзиловской, захлопали все.

Актриса приехала вместе с мужем и сыном. На театральное крыльцо артистка дошла не сразу: барнаульские фанаты то и дело останавливали ее, чтобы взят автограф или подарить цветы.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Рядом с губернатором Олеся Судзиловская стояла уже с несколькими букетами.

Больше всего оваций собрал Павел Деревянко. Телефонные галереи барнаульцев быстро заполнились фотографиями с артистом.

Многие старались прикоснуться к звезде — Деревянко никому не отказывал. Поэтому, как и Судзиловская, к остальным участникам фестиваля он поднялся с задержкой.

Сразу после красной дорожки Деревянко поехал в кинотеатр «Пионер», чтобы представить фильм «Подельники».

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Последними по красной дорожке прошли режиссер фильма-открытия «Мятный пряник» Андрей Карасов и сыгравший главную роль актер Иван Кокорин.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

Бурные овации под шум фейерверков, запущенного вдоль дорожки, продолжались еще несколько минут. Сразу после встречи гостей зрители прошли в зал театра драмы, где состоялся концерт-открытие фестиваля.