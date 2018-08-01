«Я на такое больше не подпишусь»: как 27-летняя девушка дошла от Барнаула до Бийска пешком

27-летняя Виктория Нестеренко (Веденеева) вернулась из своего похода от Барнаула до Бийска, за который получила 100 тысяч рублей. Оказывается, у нее есть муж и двое детей: сейчас она находится в декретном отпуске. Девушка рассказала altapress.ru о том, что давалось ей тяжелее всего в пятидневном походе.

— Где вы нашли таких друзей, которые готовы отдать 100 тысяч рублей?

— У меня все друзья спортсмены. Поэтому и спор был такой, на выносливость. Спорила я с одним человеком, остальные были просто свидетелями этого. Он и отдал мне деньги, никто на мой выигрыш не скидывался.

— Не было мысли, что друг обманет и не отдаст деньги?

— Нет. Это мой очень хороший друг.

— Что за машина ездила за вами?

— Это был приятель, он недолго проехался вместе с нами. Вообще на протяжении всего пути меня сопровождали друзья. Один из них шел со мной со второго дня и до самого конца.

— Что было самое сложное в дороге? Случались ли неприятные инциденты?

— Было очень яркое солнце, и у меня обгорело все, что было не под одеждой. Сейчас усиленно мажусь всем, чем можно. Усталости я не боялась, я вообще терпеливая, много могу выдержать. Но ноги гудели очень сильно, а к третьему дню вообще отказывались идти. Причем болели не только стопы, а вообще все до самой поясницы. Естественно, натерла мозоли. До сих пор не сошли.

А неприятных случаев не было, люди вокруг были отзывчивые, угощали нас даже.

— Было желание все бросить, сесть в машину и уехать домой?

— Сколько раз! Я даже плакала от боли. Наверное, сдалась бы, если бы меня не поддерживало столько людей. Муж приезжал каждый вечер, привозил одежду, еду.

— Вас узнавали?

— На второй-третий день узнавали практически все. Приезжали с водой, фруктами. Правда, аппетита по дороге вообще не было. Ели, когда останавливались на заправках.

— Сколько денег вы потратили в дороге?

— Ну, немаленькую сумму. Больше 10 тысяч рублей. Тратила на еду, на гостиницы. Номер на ночь в среднем стоил около 1,5 тыс. рублей. Только одну ночь я провела «бюджетно» — у родственников на даче.

— Вам уже подарили сертификат в салон красоты?

— Недавно сходила — мне сделали маникюр и педикюр. Это был подарок не от друзей, а от самого салона. Сказали, что восхитились моим поступком и предложили. В сообщениях писали и другие компании, но я пока не добралась до них.

— Вы рады новым подписчикам в Instagram? Чем собираетесь их удерживать дальше?

— Около 3 тысяч точно прибавилось. Но это не было моей целью, я же не блогер. Конечно, приятно, что люди так заинтересовались. Очень много писали комментарии и сообщения со словами поддержки. Как их удерживать? У меня пока нет конкретных решений. Скоро полечу на отдых за границу, оттуда буду писать.

— На что потратите деньги?

— Об этом я расскажу попозже у себя в аккаунте Instagram.

— А слабо дойти до Горно-Алтайска?

— Слабо! Я на такое второй раз не подпишусь!

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