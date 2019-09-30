«Я обожаю выступать в гей-клубах»: неглупое интервью Ольги Бузовой altapress.ru

3 октября в Барнауле выступит Ольга Бузова. Накануне концерта, который ждут многие жители региона, altapress.ru связался со звездой и задал ей несколько вопросов. В эксклюзивном интервью певица рассказала о своей популярности в «Инстаграме», защите секс-меньшинств и о том, может ли ее ресторан BuzFOOD появиться в Алтайском крае.

Бузова и «Инстаграм»

— В вашем инстаграме больше 16 млн подписчиков , он один из самых популярных в России. Как удалось достигнуть этого результата?

— Я просто выкладываю туда фото и видео из своей жизни. Ну еще я королева сторис… В мире я на третьем месте по количеству их просмотров. После меня идет даже Ким Кардашьян и все остальные звезды!

«Я не диктатор , я артист!»

— Вы очень влиятельны среди своих , без преувеличения сказать , миллионов поклонников. По факту любое ваше высказывание или призыв могут быть восприняты и исполнены. Ощущаете ли вы себя лидером масс и есть ли у вас смелость диктовать свои правила и указывать людям , как следует жить?

— Я не диктатор, я артист! Я хочу, чтобы в мире было больше добра, чтобы мы были более сплоченные. Я хочу, чтобы мы улыбались друг другу на улице и не хамили в транспорте или на дорогах. Может, для кого-то это звучит банально, но я живу по принципу «хочешь изменить мир — начни с себя». Я, например, считаю, что нужно разделять мусор, и я это делаю и рассказываю своим подписчикам о важности этого. Многие из моих друзей и поклонников тоже начали думать об этой проблеме.

— Ваша бывшая коллега и подруга Ксения Собчак активно проявляет себя в политической жизни России. Интересует ли эта сфера вас?

— Как только я захочу в нее пойти, вы узнаете об этом.

«Хочу приехать на Алтай и провести там хотя бы неделю»

— Недавно у вас прошел концерт в Яровом , тепло ли вас приняла публика?

— Да, было очень много людей. Мне сказали, что так много людей не приходило на концерты туда еще никогда. Я там, по словам организаторов, поставила рекорд по сборам! Было очень приятно это слышать. Очень рада, что меня так любят на Алтае и в Сибири.

— Понравился ли Алтайский край? Что успели посмотреть?

— Только дорогу от Новосибирска до Ярового и обратно (смеется). Я ехала туда и спала в машине почти пять часов. У меня в июле был очень сложный график — с самолета на самолет. Даже домой не успевала заезжать. Чемоданы меняла помощница, просто привозя их в аэропорты в Москве (смеется). Но я оценила природу, очень хочу приехать на Алтай и провести там хотя бы неделю. Погулять.

— 3 октября состоится концерт в Барнауле , чего стоит ожидать вашим поклонникам?

— Я для вас приготовила такое… Спою все самые-самые любимые ваши песни. Привезу свое шоу «Принимай меня», которое в прошлом году показала в Москве в полном «Крокус Сити Холле» и в Питере в «Ледовом». Для меня эти концерты были гордостью. Потому что не каждому артисту удается собрать эти площадки.

Всех буду ждать в Барнауле 3 октября, мы ведь должны хором петь «Мало половин» и «Лайкер», «Водица» и «Привыкаю», «Танцуй под Бузову» и «Принимай меня» и много других любимых хитов.

Бизнес

— У вас есть сеть ресторанов BuzFOOD. Может ли такое заведение появиться в Алтайском крае?

— Я бы очень хотела, чтобы он появился у вас. Вот, кстати, если нас читают люди, которые хотели бы осчастливить Алтайский край моим рестораном, пишите моему директору Араму, его телефон вы найдете у меня в инстаграме.

Меньшинства

Ольга Бузова. Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

— Многим нравится , что вы поддерживаете ЛГБТ-движение в России. Что , на ваш взгляд , может сделать нашу страну более толерантной?

— Я просто не делю людей на таких и других. Я люблю всех. Никогда не пойму, как можно осуждать людей за любовь. Научно уже доказано, что такими рождаются, что это никакое не отклонение. Просто кто-то любит по-другому, почему я должна кого-то из ЛГБТ-сообщества осуждать?

Мне такая любовь никак не мешает. Я обожаю выступать в гей-клубах, вы бы знали, как меня там встречают… Я, кстати, первая в России открыто начала заявлять, что выступаю в гей-клубах и поддерживаю ЛГБТ. Перед Новым годом выступала в «Центральной станции» в Москве и подняла там радужный флаг, это растиражировали СМИ. После этого у меня отменили три корпоратива. Но я не жалею, что подняла этот флаг, в следующий раз снова подниму.

Против Бузовой

Ольга Бузова. Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

— Есть люди , которые негативно относятся к вашему творчеству. Обращаете ли вы внимание на критику? Прислушиваетесь ли к советам со стороны?

— Я стараюсь не обращать внимание на негатив. Я лучше обращу внимание на человека, который мне говорит или пишет что-то хорошее.

— Принимаете ли замечания близко к сердцу или за годы творчества привыкли не обращать внимания на хейтеров? Не зарубцевалось ли у вас сердце?

— Не принимаю. Пусть они лучше меня принимают и ходят на мои шоу, смотрят мои концерты и спектакли, программы с моим участием.

Сделала себя сама Ольгу Бузову можно смело назвать self-made woman. Она не дочь богатых или влиятельных родителей и всего добилась сама. Мы решили поговорить с Ольгой также о том, как ей удалось стать звездой и через какие сложности пришлось пройти.

Любовь к Бритни Спирс и первые деньги

— Кто был вашим кумиром в юности , на кого хотели быть похожей?

— У меня никогда не было кумиров в детстве. Мне нравилось несколько артистов, причем в разное время, это были разные люди и жанры музыки. Одно время я любила рок, потом рэп, а потом как-то по радио услышала Бритни Спирс… И до сих пор, уже 20 лет прошло, она мне нравится. Я была несколько раз на ее шоу. В прошлом августе удалось вырваться и слетать на ее европейское турне и посмотреть на Бритни в Париже. Причем я приобрела билет в фан-зону и зажигала прямо в первом ряду у сцены. Получила колоссальное удовольствие.

Ольга Бузова. Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

— Помните ли , как заработали первые деньги?

— Да, помню: это было, когда я в 14 лет работала стажером в лагере «Вершина». Затем была моделью и получала около 2 тыс. рублей. Это были огромные деньги. Еще помню, как за 50 рублей подметала полы в больнице, где мама работает врачом.

Успех в реалити-шоу «Дом-2»

— Что подтолкнуло прийти на телепроект «Дом-2»?

— Я хотела в телевизор, но была, как и все, уверена, что там все по блату. Ну как я, обычная девочка из обычной семьи, могу попасть в телевизор, где все такие звезды? Но моя сестра заполнила за меня анкету и отправила на «Дом-2». Потом был один кастинг, другой, и меня взяли — единственную из всего Питера и из всех пришедших. А таких было несколько сотен тысяч…

— Сложно ли было постоянно находиться под камерами и показывать свою жизнь стране или быстро привыкли к этому?

— Я как-то сразу не обращала внимания на них. Не понимала, что я в шоу, что это все показывают. Тогда же по правилам мы не могли никуда выезжать и тем более смотреть телевизор. А как вы помните, я попала на проект в числе первых, когда «Дом-2» еще не показывали на ТНТ. Сейчас уже все в курсе, что у нас задержка эфира неделю идет.

— Вы были признаны лучшей участницей «Дома-2», чем объясняете такой успех?

— Это нужно спрашивать у тех, кто выбирал. Я просто была всегда собой, и люди чувствовали мою искренность, мою любовь. Я никогда не обманывала зрителя. Я даже не умею врать. Мои друзья это знают.

Успешные альбомы и любовь к фанатам

Ольга Бузова. Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

— Вы начали сольную карьеру в 2008 году , что к этому подтолкнуло?

— Официально я пою и выступаю с самого начала своего попадания на ТВ. А это уже больше 15 лет. Я в 18 лет попала на «Дом-2», а в 19 мы с другими участниками собрали «Олимпийский». Поэтому пою я всю свою сознательную жизнь. Помню, как еще в школе, когда мне было лет 13, с подружками создали музыкальную группу и пели на английском. В интернете даже есть кусочек видео с моими первыми песнями.

— Ваш дебютный альбом «Под звуки поцелуев» за несколько минут поднялся на первую строчку в iTunes. Ожидали ли вы такого успеха?

— Каждый трек из этого альбома бил рекорды по поднятиям на первое место. Для меня это, как для любого артиста, колоссальный успех и счастье. Я благодарна всем за поддержку и любовь. Я сейчас выступаю и работаю для моих поклонников, они меня заряжают, как никто другой.

— Что для вас самое главное в ваших песнях?

— Искренность. Я пою только о том, что чувствую. Я делюсь через песни своими эмоциями. И очень рада, что они находят отклик в сердцах поклонников.

— По всей стране немало ваших фан-клубов , часто ли вы встречаетесь с поклонниками?

— Я всегда стараюсь фотографироваться и общаться с поклонниками. Я их очень люблю, вы если подписаны на мой инстаграм, то наверняка видели множество видео с концертов, как я всегда рада уделить время и пообщаться с моими людьми. Очень люблю встречи в косметических магазинах. Стараюсь делать их как можно чаще.

— Песня «Мои люди всегда со мной» посвящена поклонникам?

— Да, этот трек я посвятила моим людям, моим поклонникам. Это очень личная песня. Многие ее любят и олицетворяют и с собой. Ведь трек о всех нас, о дружбе, о предательстве, о любви…

Пластичность и спорт

— Поклонники отмечают вашу пластичность и зажигательные танцы. Много ли времени уходит на подготовку таких номеров?

— Да, я много провожу времени в танцевальном зале. Я люблю танцы, мне они всегда нравились, и для меня это еще и отличный спорт. Я могу по три-четыре часа в день проводить на танцах, правда, редко получается из-за графика и постоянных перелетов, переездов и съемок. Все, кто подписан на меня в «Инстаграме», знают, сколько и как я тренируюсь.

— Как поддерживаете себя в хорошей форме? Ходите в спортзал? Соблюдаете специальные диеты?

— Диеты нет. Я стараюсь правильно питаться. И, конечно, танцы. Мое шоу «Принимай меня», с которым я, кстати, к вам приеду, идет два часа. Там столько танцев, что я теряю несколько килограммов после концерта. А еще я не ем на ночь.

Отдых — это сон

Ольга Бузова. Фото предоставил PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

— Хватает ли времени на личную жизнь , общение с друзьями?

— Катастрофически нет. У меня некоторые друзья прилетают ко мне на гастроли, чтобы хоть немного побыть со мной, и для меня это очень ценно.

— Как отдыхаете , расслабляетесь после перелетов и концертов?

— Сплю! Иногда хожу на массаж, но зачастую график не позволяет даже этого, так как для меня важно всегда приезжать на саунд-чек самой. Смотреть свет, репетировать с танцорами, контролировать декорации и многое другое.

Кумир

— На вас хотят быть похожими миллионы людей , чувствуете ли вы ответственность перед ними?

— Конечно! Я рада, что могу быть примером для людей! Я учу своих поклонников, что миром правит любовь, что нужно быть добрыми, что нужно помогать и ценить человека. Я хочу прививать своим людям ценности, в которые верю.