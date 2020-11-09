«Я решила перевернуть свою реальность». Как молодая писательница из Барнаула создаёт волшебные миры по своим правилам

В книге «Властелин тьмы и полярной ночи» Дарьи Смирновой рассказывается об уникальных людях с магическими способностями. Сама автор тоже особенная, хоть и не обладает магией. Юная писательница рассказала altapress.ru, что подтолкнуло ее на создание книги и как творчество помогает ей справиться с ДЦП и жизненными трудностями.

Нестрашный Дарт Вейдер

Даша — веселая и общительная девушка, любит книги о приключениях и фантастику. Наше интервью не похоже на формальный разговор: мы часто смеемся и говорим о «Звездных войнах», которые увлекают молодую писательницу.

— Мне так было жалко главного злодея! — делится впечатлениями Даша.

— Дарта Вейдера? — удивляюсь я.

— Да. У него очень печальная судьба. Он ведь такой же, как и я.

Дарья Смирнова Предоставлено altapress.ru

ДЦП у девушки выражен в повышенном тонусе мышц ног и нарушении координации. Мама героини, Татьяна Смирнова, рассказывает, что все началось с внутриутробной гидроцефалии — увеличения объема жидкости в головном и спинном мозге ребенка. Врачи сделали Даше операцию, когда ей еще не было года, — в 9 месяцев. Благодаря этому удалось избежать серьезных последствий. «У нас не столько классическое ДЦП, сколько симптомы предзаболевания», — объясняет Татьяна.

Татьяна Смирнова,

мать Дарьи Смирновой:

Когда говоришь о ДЦП, то все сразу представляют себе скрюченного в кресле ребенка с неправильными ногами и руками. Но у Даши все не так страшно, она такая же, как и все остальные люди, просто с некоторыми нарушениями.

Книга «Властелин Тьмы и Полярной Ночи» Предоставлено altapress.ru

С четырех лет девочка начала лучше двигаться, и родители стали возить ее на развивающие реабилитационные занятия. В жизни Даши постепенно появились новые увлечения: вокал, игра на синтезаторе и забота о двух четвероногих — черно-белой собаке и пушистой кошке. Но, по словам девушки, ничто ее так не занимает, как написание историй о приключениях, опасностях и спасении попавших в беду.

Дарья Смирнова,

писательница:

Я сразу поняла, что этот мир не такой, как мне надо. И очень переживала, что не могу изменить что-то в жизни. Поэтому начала создавать свою реальность, где все идет по моим законам.

Дарья Смирнова Предоставлено altapress.ru

Все началось с укуса собаки

Творческий путь Даши начался в семь лет с рассказа о том, как ее чуть не укусила собака. Затем были сказки, которые публиковались в интернете, а некоторые из них есть даже в печатном варианте. Например, «Новая панамка Элли». «Сейчас я читаю свои ранние произведения и понимаю, что многие из них были такой бессмыслицей», — смеется Даша, показывая мне напечатанные сборники.

Все иллюстрации к произведениям рисует подруга героини. В таком тандеме девушки работают не один год.

Когда Даше было восемь лет, родители заметили развивающийся талант дочери, и она стала ходить на занятия к педагогу, у которой был свой кружок писательского мастерства. Именно она познакомила девочку с основами композиции, рассказала о жанрах и дала теорию литературы. Занятия длились около двух лет, а затем их пути разошлись. «Мне не понравилось, что педагог повелевала моей фантазией и писала за меня, — делится Даша. — В некоторых фрагментах были четко видны ее почерк и сюжет. Так что я сама ушла от нее в свободное плаванье».

Произведения Даши Смирновой Предоставлено altapress.ru

Со временем юная писательница увлеклась фэнтезийными романами Любви Романовой и начала создавать собственные новые миры.

Дарья Смирнова,

писательница:

Изначально мне не нравились фэнтези, я не понимала, зачем придумывать что-то новое, если нас уже окружает столько удивительных вещей. Мы ведь можем смотреть на нашу Землю и наслаждаться тем, какая она красивая. Я очень люблю природу, особенно лето, ведь там все живое. Но позже меня затянули книги о новых мирах и планетах.

Дарья Смирнова Предоставлено altapress.ru

Рождение дня равноденствия

Красота природы стала ключевой темой романа Даши «Властелин тьмы и полярной ночи». В произведении идет рассказ о дне равноденствия, который появляется в результате противостояния повелителей двух полушарий — Северного и Южного. «Каждые полгода Рассвет и Мрак встречаются и передают друг другу власть над светом и тьмой, — поясняет Даша. Затем она улыбается и добавляет: — А также они ходят друг к другу в гости. Вот, например, сейчас у нас в гостях Свет».

Прототипом главного злодея — Властелина тьмы — стал любимый герой писательницы Дарт Вейдер.

Книга «Властелин Тьмы и Полярной Ночи» Предоставлено altapress.ru

Работа над романом шла три года. За это время Даша успела и полюбить, и возненавидеть собственное творение.

Дарья Смирнова,

писательница:

Сначала всем нравилось, что я пишу новое произведение. Но потом родные и близкие стали бить тревогу, потому что я была полностью поглощена романом и не могла перестать писать. Он даже стал сниться мне по ночам. Родственники буквально говорили мне: «Ты сидишь над этой книжкой уже три года, лучше напиши что-нибудь другое!» В такие моменты начинаешь понимать, что ты писательством прямо живешь и другого стержня у тебя нет. Конечно, есть другие увлечения, такие как вокал, но это не сравнится с той страстью, которая появляется во время написания произведения.

Книга «Властелин Тьмы и Полярной Ночи» Предоставлено altapress.ru

Как роман увидел свет

Месяц назад с семьей Даши связались представители волонтерского проекта «Михутка». В рамках акции «Михутка исполняет мечту» организаторы предложили девушке озвучить любое свое желание и пообещали исполнить его. Неудивительно, что заветная мечта Даши была связана именно с любимым делом.

Татьяна Смирнова,

мать Дарьи Смирновой:

Изначально мы хотели найти человека, который бы развивал Дашу в писательском мастерстве и мог оценить ее потенциал. Нам нужен был профессионал, который смог бы сказать, стоит ли ей уделять на это время или нет. Но так как не везде можно найти такого человека, организаторы решили исполнить мечту другим способом — издать книгу.

Дарья Смирнова Предоставлено altapress.ru

Дальше работа закипела. Как рассказывает организатор волонтерского проекта «Михутка» Дмитрий, они связались через знакомых с директором типографии «Азбука» Натальей Ивановной, которая согласилась помочь в осуществлении Дашиной мечты.

Роман был оформлен в размере А4 крупным шрифтом, чтобы даже слабовидящие дети могли прочесть написанное. По причине болезни Натальи Ивановны работа над книгой затянулась на месяц, и роман вышел в свет в конце октября. Всего было напечатано 10 экземпляров. «Хотя обещали, что будет тысяча», — смеется Даша. Копии решено было отдать в библиотеку имени В. Я. Шишкова.

Книга «Властелин Тьмы и Полярной Ночи» Предоставлено altapress.ru

Продолжение творчества в будущем

Когда интервью подходило к концу, я спросила Дашу о ее планах на будущее. Девушка рассказала, что родители предлагали ей пойти учиться на факультет журналистики, но из-за слишком мобильной работы она отказалась. «К тому же я привыкла писать только для себя, а в журналистике больше пишешь для людей», — объяснила Даша. Поэтому было принято решение поступать после окончания школы на психолога.

Дарья Смирнова Предоставлено altapress.ru

— В будущем я планирую написать продолжение «Звездных войн», где Дарт Вейдер выжил и начал сражаться за светлую сторону, — поделилась Даша.

— Снова дашь ему в руки световой меч? — шучу я.

— Точно. Мне кажется, он это заслужил.