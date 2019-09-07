«Я тебе щас дам!»: известный «трезвенник» устроил скандал на федеральном телеканале

Глава федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев устроил скандал на программе «Место встречи» на НТВ. В студии обсуждалось возможное повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

Хамзае обратился к гостям в студии:

— Задайте вопрос, вы ж матери сидите. Вы своим детям дадите в 18?

— Да, я своим детям дам в 18, — сказал ему в ответ обозреватель радио Sputnik Алексей Тимофеев.

— Вы дурак! — заявил ему Хамзаев.

Когда Тимофеев попытался призвать его к порядку, Хамзаев в ответ замахнулся и стал хватать его за руку, крича «Я тебе щас дам!» и «Закрой свой рот!».

Ведущий программы Андрей Норкин разъяснил, что глава «Трезвой России» нарушает правила дискуссии, но тот начал перебивать ведущего. Тогда Норкин попросил его покинуть студию, на что Хамзаев ответил отказом.

«Это называется цензура. Вы лоббируете водочников и все, что (они) продают!», «А вы не гундите, своим детям продавайте алкоголь», — посоветовал он собравшимся в студии.

Потом он сорвал с себя микрофон и отшвырнул его в сторону.

Позже в Instagram Хамзаева появился возмущенный пост.

«Никому никогда не позволял и не позволю расистские, шовинистские высказывания! <…> В своей словесной истерии он попытался подменить понятие большой важной социальной работы по защите здоровья граждан от алкоголя какими-то „чужими“ традициями! Таким диванным экспертам ежедневно доказываем со своей командой единомышленников, что идеи проекта „Трезвая Россия“ жизненно необходимы и поддерживаются по всей стране!», — написал он.

Кто такой Султан Хамзаев

Общественный деятель, член Общественной Палаты РФ. В 2012 году возглавил национальный проект «Трезвая Россия», основная задача которого — избавление граждан России от алкогольной и наркотической зависимости и их полноценная ресоциализация в современном обществе.