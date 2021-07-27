«Я убежден, это убийство». Друг Андрея Панина пролил свет на причины смерти актера

Друг скончавшегося актера Геннадий Русин продолжает настаивать на том, что его коллегу по бизнесу могли убить. Андрей Панин умер в 2013 году, но до сих пор его друзья не могут смириться с его уходом, выдвигая новые версии, сообщает «Московский Комсомолец».

Русин рассказал федеральному каналу, что Панин начал сотрудничать с предпринимателями из Одессы. Они хотели возобновить нефтяной бизнес, но денег на это у них не было. Друг актера отметил, что одесситы попросили у артиста 500 тыс. долларов, пообещав ему за это впоследствии выплачивать по 100 тыс. долларов ежемесячно.

Андрею Панину, по словам Русина, понравилось предложение. Именного из-за денег, считает он, актера и устранили. Панин якобы хотел завершить свою карьеру и уйти из кино, живя при этом на пассивный доход.

«Я убежден, это убийство! Я это видел его своими глазами», — подчеркнул Геннадий Русин.

Андрей Панин trinixy.ru

Он утверждает, что Панин «пострадал и погиб» из-за драки. Сам актер не мог «упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты».

В эфире федерального канала Русин напомнил, что недалеко от места смерти нашли водку, но сам актер употреблял вино и пиво. К тому же, Русин заметил, что на момент смерти Панин уже завязал с алкоголем.

Друг актера также указал на еще одну странность — записи с камер наблюдения с места происшествия пропали, как и уборщица, которая якобы отмывала стены от крови.