27 июля 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Я убежден, это убийство». Друг Андрея Панина пролил свет на причины смерти актера

Друг скончавшегося актера Геннадий Русин продолжает настаивать на том, что его коллегу по бизнесу могли убить. Андрей Панин умер в 2013 году, но до сих пор его друзья не могут смириться с его уходом, выдвигая новые версии, сообщает «Московский Комсомолец».

Конфликт. Драка.
Конфликт. Драка.
Pixabay.com

Русин рассказал федеральному каналу, что Панин начал сотрудничать с предпринимателями из Одессы. Они хотели возобновить нефтяной бизнес, но денег на это у них не было. Друг актера отметил, что одесситы попросили у артиста 500 тыс. долларов, пообещав ему за это впоследствии выплачивать по 100 тыс. долларов ежемесячно.

Андрею Панину, по словам Русина, понравилось предложение. Именного из-за денег, считает он, актера и устранили. Панин якобы хотел завершить свою карьеру и уйти из кино, живя при этом на пассивный доход.

«Я убежден, это убийство! Я это видел его своими глазами», — подчеркнул Геннадий Русин.

Андрей Панин
Андрей Панин
trinixy.ru

Он утверждает, что Панин «пострадал и погиб» из-за драки. Сам актер не мог «упасть много раз, удариться челюстью, головой, в коленях у него нашли фрагменты стекла, костяшки сбиты».

В эфире федерального канала Русин напомнил, что недалеко от места смерти нашли водку, но сам актер употреблял вино и пиво. К тому же, Русин заметил, что на момент смерти Панин уже завязал с алкоголем.

Друг актера также указал на еще одну странность — записи с камер наблюдения с места происшествия пропали, как и уборщица, которая якобы отмывала стены от крови.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость