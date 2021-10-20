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Жизнь

«Я вас не поняла»: россиянин поругался с «очень умным домофоном», не пустившим в подъезд

В Башкирии мужчина поругался с домофоном, который не хотел пускать его в подъезд, потому что программной начинке устройства не понравилось лицо, сообщает «Подъем».

Житель Башкирии поругался с домофоном.
Житель Башкирии поругался с домофоном.
кадр из видео.

Видео общения мужчины с устройством опубликовали в сети. На кадрах житель пытался попасть домой, но «умный домофон» не открывал дверь, потому что не узнавал по лицу.

Мужчина начал эмоциональный монолог у двери, нанося удары по техническому средству.

«Ну дверь открывай! Приветствует, блин. Пошла ты…», — говорит житель дома.

Домофон отвечает жителю: «Я вас не поняла». В ответ мужчина с криком «потом поймешь» бьет умное устройство.


По словам представителя компании «Уфанет», которая устанавливает и обслуживает такие устройства в регионе, проблемы могут возникнуть, если пользователь загружает в базу некачественное или размытое фото.

«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днем, вечером, ночью. Тогда абонент распознается четче», — пояснили в компании.

Также отметили, что жалоб на плохую работу домофона поступает мало, а если они есть, то специалисты проверяют устройство.

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