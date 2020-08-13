«Я вас обижу…»: ветеран МВД из Барнаула поделился крутой методикой общения с приставами

Барнаулец Виктор Устюгов более 20 лет отработал в органах милиции, возглавлял гостиницу «Сибирь», споркомплекс «Обь» и общественную организацию «Ветераны МВД против оргпреступности». Сейчас он занимается тем, что оказывает юридическую помощь, в том числе взыскателям по исполнительным производствам. Устюгов побывал в редакции altapress.ru и поделился уникальным опытом взаимодействия с приставами. Его «стаж» в этом плане превышает 15 лет.

Разговор с Виктором Устюговым начинаем с самого простого: он показывает копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Документ выдан ОСП Индустриального района, подписан приставом Афанасьевым.

Вся «прелесть» этого стандартного листа бумаги формата А4 в том, что текст на нем невооруженным взглядом вообще нечитаем, потому что набран практически самым маленьким по размеру шрифтом.

Кроме того, в двух местах принтер судебного пристава допустил такой брак печати, что два абзаца полностью «размазало».

Документ из УФССП

Бумага не под подпись

— Виктор Семенович , то , что перед нами сейчас такое лежит — это результат экономии бумаги сотрудниками федерального учреждения или нечто иное?

— Это — издевательство судебных приставов, которое направлено на то, чтобы людям максимально осложнить жизнь. Вы тоже увидели, что текст на этом листе — полностью нечитаем. Так что я уверен, это делается судебными приставами часто и специально.

— И такие постановления выдают пенсионерам , людям с плохим зрением и др. Как им расписываться под тем , что прочитать невозможно?

— Эта бумага предоставляется судебными приставами не под роспись. Но беда здесь в другом.

Как такой лист потом предъявить в другую государственную инстанцию? Например, при подаче иска в суд или жалобы в прокуратуру? Ведь к нему должно обязательно прилагаться увеличительное стекло!

Я сам изучал это постановление пристава через лупу. Документы такого характера нельзя читать бегло, это ведь не художественный рассказ. В документе необходимо обратить внимание на массу деталей — даты, суммы, совпадают ли номера исполнительных производств и т.д. Вот вам и урок криминалистики (смеется).

Несколько раз я спрашивал сотрудников службы судебных приставов в разных отделах: зачем и почему так делается? Они отвечают, что им так удобно. Но мне-то это не удобно вообще!

— Еще мы видим , что пара абзацев в постановлении вообще смазаны. То есть , они на 100% нечитаемы даже с лучшим увеличительным стеклом. Возможно , это дефект только этой копии?

— Я получил от судебных приставов то, что получил. И это сейчас перед вами.

— В случае судебного процесса , судья потом приобщит такое «писание» к материалам дела? Или откажет в связи с его низким качеством?

— Это на усмотрение самого судьи.

— То есть , качество такого документа может стать препятствием для обращения гражданина в суд за защитой своих прав?

— Вероятность этого есть. Но суть в другом: любой документ, выдаваемый государственным органом, должен быть понятным и поддающимся прочтению.

О счастье , трубку взяли!

— Те , кто имеет опыт общения с судебными приставами , подтвердят , что дозвониться до них на рабочие номера практически невозможно. Просто не берут трубку. У вас же есть своя технология дозвона. В чем ее суть?

— Действительно, дозвониться до кабинетов самих приставов-исполнителей даже в приемные дни крайне-крайне сложно. Эта практика наблюдается во всех отделах города Барнаула.

Звонить приставу-исполнителю необходимо в так называемые приемные дни и часы. Это определенные отрезки времени по вторникам и четвергам. Потому что в другие дни они могут и, видимо, обязаны, быть вне кабинета — например, заниматься розыском должников и их имущества.

Лучший вариант — при самом первом общении взять у пристава, который будет вести нужное вам исполнительное производство, номер его мобильного телефона. Иногда они его дают, и впоследствии, бывает, даже отвечают на звонки, иногда — отказывают.

Происходит так. Я терпеливо звоню первую неделю, терплю вторую. Никак! Тогда я начинаю звонить в УФСПП по Алтайскому краю. В приемную. И выясняю, кто является непосредственным руководителем нужного мне пристава.

Далее, дозвонившись до начальника «моего» пристава, фиксирую его ФИО и должность. В разговоре с ним я справедливо возмущаюсь, стращаю обращением в прокуратуру. И прошу этого начальника каким-то путем повлиять на его сотрудника. Обычно следует пауза, а потом: «Хорошо. Перезвоните туда минут через 10−15…»

Набираем нужный номер. И, о счастье, трубку взяли!

Кстати, в последнее время они на претензии о своей недоступности, ссылаются на пандемию. Но это же не говорит о том, что в федеральном ведомстве из-за коронавируса «отрезали» все телефоны!

— Вы наверняка спрашивали у самих приставов , почему до них невозможно дозвониться.

— Многократно. Они отвечают: «Да я всегда беру трубку!»

Противодействие хамству

— Еще о приставах-исполнителях распространен такой отзыв: они , скажем так , недружелюбны с посетителями из числа рядовых граждан.

— Приведу конкретный пример, отчасти он и о противодействии хамству.

Я явился в один из их отделов в приемный день. Отстояв очередь, зашел в кабинет. Там — молодая женщина-пристав. Я спросил, у нее ли находится такое-то исполнительное производство. Простой, казалось бы, вопрос.

Но пристав, видимо, была не в настроении и с первых моих слов начала психовать. Она, как минимум, была сильно раздражена, и, уверен, в этот день ей опасно было работать с посетителями. Так что перепалка наша началась на ровном месте.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

По итогу перепалки я все же выяснил, что данное исполпроизводство находилось именно у этого пристава.

Да, возможно, она в этот день не выспалась. Или накануне поссорилась с мужем. Но почему все это вымещается на посетителе? Почему вообще допускается такое неадекватное поведение? И я ей сказал: «Я вас обижу».

— Вы во время этой перепалки контролировали свои эмоции? Может быть , вы сами вели себя агрессивно.

— Мое поведение было жестким, но оно никаким образом не могло вызвать столь негативное отношение ко мне. Голос я не повышал, оскорблений не произносил. Это исключено.

Судебные приставы. penzavzglyad.ru

— Вы пообещали женщине-приставу ее «обидеть». Что было дальше?

— Написал жалобу на имя начальника УФССП по Алтайскому краю. Обрисовал ситуацию. И указал дополнительно следующее: видимо, у нее случилась какая-то личная проблема; она раздражена тем, что личная жизнь ее не устроена; она возрастная, она некрасивая и никакие косметические ухищрения ей не помогут.

И попросил начальника УФССП: помогите данной сотруднице — найдите ей мужа.

— Попросили об этом в жалобе?

— Да. Материалы данного исполпроизводства у нее изъяли и передали другому сотруднику.

И процесс, хотя и не намного, но пошел эффективнее. Видимо, второго сотрудника предупредили про меня — «С ним не связывайся!»

А если к ним пришел другой гражданин и бесправно и робко что-то спросил. Он так и будет еще много дней сидеть у них в очереди!

Вас здесь не ждали

— Большие очереди к приставам в приемные дни — они всегда?

— Как правило. Можно простоять в коридоре и час, и два. При этом можно было смело разместить там плакат: «Вас здесь не ждали и не ждут». Например, одного мужчину я видел в очереди в течение года несколько раз. «Все ждете?» — «Да». Мы с ним уже немного, как родственники (смеется).

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

В управлении ФССП по Алтайскому краю на ул. Пушкина, 17 для посетителей есть несколько стульев. Они немного сломаны, но стоят вертикально. Садиться на них нужно очень осторожно и ни в коем случае не полным весом. Иначе упадешь.

Больше беспокоить должно другое. Хуже, что сам прием граждан ведется сотрудниками на скорую руку — пристав из-за наплыва посетителей сильно торопится.

— И есть ощущение , что эта очередь в коридоре — она сама их напрягает , нервирует…

— Приставам в процессе работы часто приходится выходить в другие кабинеты. И они видят сами эту длинную, как раньше в общественную баню, очередь. Люди в ней часто обсуждают самих работников службы. Высказывают в их адрес довольно критические или агрессивные замечания из разряда «да тут вообще ничего не работает!»

Документ из УФССП.

— Сейчас приставы максимально перевели общение с гражданами в электронный формат. И для многих это удобно. Вы лично насколько продвинутый пользователь , например , портала госуслуг?

— Я плохо владею компьютером. И телефон у меня кнопочный. Для меня подача жалобы через интернет представляет некоторые сложности. Я могу это решить, обратившись за помощью к другим людям, но это поможет едва ли.

Работы много и она адовая

— В коридорах отделов судебных приставов можно поставить новые мягкие стулья для посетителей. А что нужно менять в самой службе?

— Как это ни странно прозвучит, но необходимо увеличивать штатное расписание этой организации. Это важно не только для нее самой, но и для огромной части населения. Объясню, почему.

Федеральная служба судебных приставов. Altapress.ru.

В нынешнее время число исполнительных производств, судебных решений растет, нагрузка на пристава в ближайшей перспективе еще увеличится. Несвоевременные действия приставов по «отработке» исполнительных листов приводят к тому, что некоторые долги впоследствии вообще невозможно будет взыскать.

Для некоторых людей, например, пенсионеров та сумма, которую не взыскали с должника приставы, может быть критически важной — если бабушка ее не получит, ей жить будет не на что.

— Если начинать реформу службы судебных приставов , какие изменения нужно проводить прямо сейчас?

— Самих людей реформой не изменить, к сожалению. Эта служба считается самой непрестижной. Молодые специалисты с юридическим образованием после вуза стремятся в Следственный комитет и полицию, в адвокаты… И только в самом последнем случае можно идти в судебные приставы. Потому что работы много, она адовая, а спрос с тебя — большой.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Я предложил бы структурные изменения. Старший судебный пристав в отделе и два его заместителя — они не могут успевать все, что на них взвалено. Когда каждый в течение дня заходит с вопросами к начальнику, его работа парализована. И он физически и умственно не может вникать в каждый материал, принимая именно по нему конкретное правильное решение.

Линейных сотрудников нужно обучать не только знанию законодательства об исполнительном производстве, но и каким-то тактическим приемам и методам, учить разговаривать с людьми.

Ведь на практике должника можно не по-тупому «нагнуть», а спросить его, в связи с чем в его жизни сложилась такая ситуация, какие у него есть возможности и т. д. То есть пристав-исполнитель на общение потратил на 15 минут больше, но получил расширенный объем информации по ситуации и по конкретному должнику, а с этим и дополнительные возможности по взысканию долга.

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Этому молодых специалистов могли бы обучать опытные судебные приставы. Пусть они будут нести меньшую нагрузку в полевой работе, но они смогут помогать другим. Тем же советом, составлением документов и т.д.

Но вопрос о передаче опыта молодым, как я понимаю, не стоит: по информации руководства отделов судебных приставов, текучесть кадров там составляет около 60% в год. Обучать молодежь просто нет практического смысла.

Предполагаю, что высокая текучесть кадров в отделах по городу Барнаулу является в какой-то степени выгодной для руководителей. Ведь это обстоятельство позволяет им постоянно ссылаться на то, что работать некому, кадры неопытные, ищем, но найти и можем.

Кроме того, неопытные работники будут слепо выполнять усе указания руководителей, даже, предполагаю, и незаконные. И не будут спорить с начальством.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Если говорить о необходимых изменениях, добавлю, что службу нужно нормально обеспечить транспортом. Потому что при розыске должников и имущества, работая удаленно по интернету, результата не достигнуть.

Пример из практики

— Есть ситуации, которые заставляют задаваться вопросом об уровне компетенции и давно работающих судебных приставов, — продолжает Виктор Устюгов. — Приведу показательный пример из своей же практики.

Я обратился с исполнительным листом в отдел судебных приставов. Сотрудница Дикарева. У нее я на протяжении длительного времени неоднократно уточнял, получены ли ответы на запросы, имеется ли какая-то собственность у должника и т.д. Она мне устно сообщала: повторный запрос направлен, собственности не имеется. Но это было вовсе не так.

Через какое-то время мне удалось выяснить, что у должника все-таки имеется земельный участок. К тому моменту прошло уже несколько месяцев. А срок исполнения исполлиста — два месяца.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Пристав подготовила исковое заявление в Косихинский районный суд с целью обращения взыскания на этот земельный участок.

Иск в суд был подан. Однако через какое-то время в картотеке дела появляется отметка — «Возвращено заявителю». Я выяснил, что в исковом заявлении были недостатки и суд вынес определение о их устранить, указав какие именно и в какой срок.

Пристав Дикарева в разговоре со мной пообещала подготовить новый, качественный иск. Но она этого не делает! Естественно, наступила дата, когда судья прекратил производство по делу.

Но это не все. Судебный пристав обращается в суд повторно. Но происходит та же самая история — иск возвращается судом для устранения недостатков. Причем недостатки были те же, что и в первый раз!

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

— Это может говорить о не очень высокой компетенции судебного пристава или больше о нежелании качественно работать?

— Я считаю, это проявление именно некомпетентности.

Согласен: первый раз этот иск она составляла, как говорится, по образу и подобию. Но когда суд вынес определение, он же указал на все имеющиеся недостатки! Пристав, ну вы обратить с за помощью к старшему коллеге, посоветуйтесь с юристом УФССП, откройте, наконец, интернет!

«И мы его настигли!»

— У вас достаточно много отрицательных оценок о работе приставов. А что вам в них очень нравится? Может быть , какой-то отдельный человек? Ведь не может все строиться только на негативе.

— В них мне не нравится ничего. Но могу привести пример одного человека, на который стоит обратить ваше внимание.

На личном приеме в службе судебных приставов. Altapress.ru.

Это женщина-пристав, фамилию называть не буду. Я обратился к ней в отдел по Центральному району в связи с необходимостью установить место нахождения должника и его имущества.

Сначала также, как и все, она была настроена не очень дружелюбно. Я предложил: давайте я предоставлю транспорт, и вы объедете те адреса, где интересующий нас гражданин с большой долей вероятности может находиться. Она согласилась.

И мы с ней однажды сели в автомобиль и отправились в город, чтобы посетить несколько адресов. И везде получалось так, что данный гражданин «здесь еще недавно был, но вот только что ушел». И я по глазам пристава вижу, что ей прямо сильно понравилась такая «розыскная» форма работы, был настоящий азарт.

И мы его настигли! Данный гражданин, бывший сотрудник полиции, возглавлял ячейку ЛДПР и в этот момент проводил партсобрание. Пристав, она на голову ниже ростом должника, подходит к нему, представляется и требует: «Немедленно пройдемте со мной!» И я увидел, как у этого здорового мужика ручонки затряслись: «Я не прятался от вас, я платил…»

Судебные приставы. r22.fssprus.ru

Она за него очень положительно взялась. Должник полностью и в кратчайшие сроки рассчитался.

Невеселое продолжение

— Этот пример примечателен именно тем , что пристав выполнил свою работу?

— Нет. Есть невеселое продолжение.

За такое ее хорошее отношение к работе я написал благодарственное письмо на имя начальника УФССП. Попросил от имени руководства поощрить данного сотрудника за добрые дела.

Через пару недель я ее встретил и уточнил: была ли какая-то реакция от руководства? «Нет, ничего об этом не знаю», — отвечает она.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Тогда я написал тому же адресату повторное благодарственное письмо, в котором конкретизировал положительные характеристики сотрудника.

А еще примерно недели через три она мне говорит: на меня стали ругаться, мол это я сама попросила, меня здесь «заклюют».

От возмущения я был готов писать в их московское головное управление и в прокуратуру! Почему трудно поощрить человека, который добросовестно отнесся к своей службе, поставить его в пример другим сотрудникам? Такой опыт нужно обобщать и распространять! Это выгодно для руководителя службы в первую очередь.

— Но писать в Москву , как я догадываюсь , вы не стали?

— Не стал. Чтобы действительно не навредить этой женщине. Она сама об этом попросила меня.

Судебные приставы. открытые источники в интернете

Кстати, а ведь на два этих письма из УФССП мне так и не ответили. Хотя бы ответили: в связи с тем, что она такая-сякая, поощрить ее невозможно. Это была бы хоть какая-то реакция! А так — ноль.

Распыление ответственности

— Если судить по вашему опыту , подача жалобы не действия или бездействие судебных приставов в прокуратуру — это эффективный инструмент?

— Нет. У этих ведомств, как я понял, существует согласованный порядок действий. По нему сначала решение принимает руководитель подразделения УССП, и только потом может вмешаться прокуратура.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Поэтому большинство обращения, которые я направлял в прокуратуру, ею перенаправлялись в УФССП для исполнения. Заявителю сама прокуратура так и пишет: ответ вам будет дан из службы судебных приставов.

Я считаю, такая модель принята специально, причем на уровне федеральных руководителей данных ведомств. Она позволяет «распылить» ответственность.

Но я-то найду решение и в данном случае — направлю жалобу вышестоящему прокурору, указывая, что мне районный прокурор ответил неполно и не по существу.

— Еще один вариант взаимодействия с приставами — это обращение суд.

— Я считаю это запредельно неэффективным мероприятием. И такой иск просто «на коленке» или по образцу из интернета не напишешь.

Эта процедура будет очень длительной. Далее, даже получив положительное судебное решение, но оно, по сути, вам ничего не даст — хоть на лоб его приклей. Такое решение суда не ускорит процесс взыскания долга. В итоге, ушло драгоценное время, ушли деньги на оплату услуг юристов, а результат не наступил.

— То есть , более эффективным способом все-таки будет попытка поговорить с приставом по-человечки , наладить с ним контакт?

— Видимо, да.