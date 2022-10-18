18 октября
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Жизнь

Я вылупился! Жительница Барнаула впала в шок, увидев непонятного детеныша в банке

Жительница Барнаула обнаружила в банке с маринованным горохом непонятное существо и была шокирована.

Жительница Барнаула обнаружила непонятное существо в банке горошка.
Жительница Барнаула обнаружила непонятное существо в банке горошка.
"Черный список Барнаул".

Женщина купила горошек в одном из магазинов краевой столицы, но не ожидала увидеть в нем «чужого».

Сначала из банки «поперла» пена, а потом из нее — как из тумана — вылупилось животное с облезлой спиной.

«То ли детеныш крокодила, то ли ящерица. Просто ужасно», — рассказала удивленная жительница в паблике «Черный список Барнаул».

Комментаторы отнеслись к находке с юмором.

«Это килька в горшке! Аппетитно и полезно!», «Горох с эксклюзивным мясом, еще и возмущаются», — пошутили подписчики.

Производителя гороха не уточняют.

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