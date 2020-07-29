«Я вздрагиваю от каждого стука в дверь, боясь, что заберут последнее»

«Мои дети неприхотливы в еде. Ведь были время, когда на обед была лишь манка, разведенная водой», — с грустью рассказывает Полина. Сейчас ситуация немного лучше: семья регулярно получает продуктовую поддержку от фонда. Но полностью покрыть все свои расходы у женщины не получается.

По тому, как дети кушают за обедом, можно понять, насколько полон их стол и хватает ли еды в доме.

Полина — мама троих детей. Дима и Данил — старшие братья-близнецы. Правда, Дима особенный ребенок, в раннем возрасте ему поставили диагноз: задержка в развитии и ментальное расстройство. Мальчику нужен уход и забота. Мама не может оставить Диму одного. Его состояние стабилизируется, только если он принял необходимые лекарства. Как только они заканчиваются, у ребенка начинается обострение.

Полина делится: «Когда нет денег, я просто не могу купить лекарства. В этот период сына сложно успокоить даже ночью. Мне кажется, что от лекарств у него страдает печень, но без них Диме еще хуже».

Женщина не может взять подработку, потому что младшей дочке Тае всего 2,5 года и она еще не ходит в детский сад. Отец детей совсем не помогает семье.

Он был первым мужчиной у Полины. Сначала все было хорошо, она верила в любовь и счастливый брак. Как только выяснилось, что Дима родился особенным, муж Полины решил, что Дима не может быть его сыном. Данила он принимал как родного, а Диму — нет. Мужчина не понимал, что близнецы не могут быть рождены от разных отцов. Как только закончились детские выплаты, он ушел и больше не возвращался.

Много лет Полина занималась только детьми и реабилитацией сына. Она хваталась за каждую возможность, чтобы хоть как-то помочь Диме. Времена были тяжелые. Полина вспоминает, что ей никто не помогал. Приходилось даже топить печь своей одеждой, потому что не было дров. Дети порой спали в куртках, чтобы не замерзнуть.

Фото: Елена Зайцева

Спустя 10 лет она решилась открыть свое сердце для любви и познакомилась с отцом Таи. Все было прекрасно. У мужчины были золотые руки, он много помогал по строительству дома, был заботливым и внимательным. «Я думала, что я очень счастливая женщина», — рассказывает Полина.

Но муж начал пить. Хотя он всегда пил, говорит женщина, просто в начале отношений люди стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.

Полина откровенно рассказала, что пристрастие к алкоголю не сильно пугало ее, и она готова была мириться с этим недостатком мужа. А вот грубое обращение со старшими сыновьями она выдержать не смогла. После очередной ссоры между мужчиной и ребенком она выгнала мужа из дома.

Полина привыкла рассчитывать только на себя. Но, распределив свой небольшой доход на еду, лекарства и нужды детей, поняла, что совсем не остается на оплату коммунальных платежей. Да и старенький дом, купленный на материнский капитал, требует вложений. Несколько лет она жила без воды в доме: копила и откладывала для проведения необходимых коммуникаций.

Именно поэтому у Полины образовался большой долг, который сейчас с нее взыскивают судебные приставы. Женщина боится, что приставы прийдут к ней в дом и заберут то немногое, что у нее есть — стиральную машину или холодильник. Кроме того, по закону из-за долгов ее счетчик опломбируют, и в доме не будет электричества.

Мы хотим помочь женщине выбраться из долговой ямы, чтобы она могла оплачивать только коммунальные услуги, а не пеню по задолженности.

Сейчас у Полины накопилось 15 538 рублей долга. Без погашения задолженности она так и будет копить долги, выкраивая деньги лишь на закрытие пени.

Мы просим вас прямо сейчас помочь семье, для этого сделайте пожертвования с пометкой «Для Полины». Только вместе мы поможем женщине не вздрагивать от каждого стука в дверь, боясь прихода приставов.

Перевести средства просто, перейдя по ссылке >>

С уважением и благодарностью, Елена Зайцева и вся команда фонда «Облака»!

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