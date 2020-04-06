Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Я здесь хозяйка»: кондуктор требовала представиться, предъявить документы и показать справку

В Красноярском крае кондуктор устроила словесную перепалку с пассажиром автобуса, сообщает «ТВК Красноярск».

Кондуктор. Красноярский край.
Кондуктор. Красноярский край.
кадр из видео.

Инцидент произошел в междугороднем автобусе № 119 «Железногорск — Сосновоборск». Во время поездки кондуктор устроила скандал из-за отказа предъявить удостоверяющие личность документы и некую справку.

Примечательно, что такую «многоэтапную авторизацию» проходили все пассажиры и только один решил поспорить. В итоге обилечивание переросло в кофликт.

Кондуктор требовала от несговорчивого мужчины выйти из автобуса и отказывалась отдать билет, несмотря на то, что деньги за проезд ей отдали.

«Я здесь хозяйка! Вы сразу скажите, что нет справки. Что вы ломаетесь? Еще и фильм здесь снимаете», — возмутилась кондуктор на вопрос «вы кем себя возомнили».

Мужчина разъяснил, что документы пусть требует полиция, но не «какой-то кондуктор в автобусе». Однако женщина была непреклонна — либо выходите из автобуса, либо исполняйте требования.

«Все такие умные, аж до блевотины. Вообще обнаглели»", — продолжила возмущаться «хозяйка автобуса».

Минтранс края попросили дать оценку действиям сотрудника автотранспортного предприятия.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость