«Я здесь хозяйка»: кондуктор требовала представиться, предъявить документы и показать справку

Инцидент произошел в междугороднем автобусе № 119 «Железногорск — Сосновоборск». Во время поездки кондуктор устроила скандал из-за отказа предъявить удостоверяющие личность документы и некую справку.

Примечательно, что такую «многоэтапную авторизацию» проходили все пассажиры и только один решил поспорить. В итоге обилечивание переросло в кофликт.

Кондуктор требовала от несговорчивого мужчины выйти из автобуса и отказывалась отдать билет, несмотря на то, что деньги за проезд ей отдали.

«Я здесь хозяйка! Вы сразу скажите, что нет справки. Что вы ломаетесь? Еще и фильм здесь снимаете», — возмутилась кондуктор на вопрос «вы кем себя возомнили».

Мужчина разъяснил, что документы пусть требует полиция, но не «какой-то кондуктор в автобусе». Однако женщина была непреклонна — либо выходите из автобуса, либо исполняйте требования.

«Все такие умные, аж до блевотины. Вообще обнаглели»", — продолжила возмущаться «хозяйка автобуса».

Минтранс края попросили дать оценку действиям сотрудника автотранспортного предприятия.